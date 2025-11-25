Ibu Hamil di Papua Meninggal Diduga Usai Ditolak 4 RS, Puan Minta Kemenkes Lakukan Evaluasi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya ibu hamil Irene Sokoy beserta bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Puan meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi agar kejadian tak terulang.

"Kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T," ujar Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Puan turut menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia pun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan perhatian dan melakukan rapat khusus terkait peristiwa ini.

"Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi, DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern," sebutnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa peristiwa seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Untuk itu, sudah semestinya menjadi perhatian serius, khususnya terkait layanan kesehatan di wilayah 3T.

"Dan kita akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T. Jadi, jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini," tambah dia.

Sebagai informasi, Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada Senin (17/11/2025), sekitar pukul 05.00 WIT. Kepala Kampung Hobong Abraham Kabey menyebutkan Irene ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Menurut dia, hal itu sangat menyakitkan bagi masyarakat.

Baca juga: 3 Fakta Irene Sokoy, Ibu Hamil di Papua Tewas Diduga setelah Ditolak Sejumlah RS