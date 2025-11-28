Komisi X Soroti Carut-Marut Pengelolaan Borobudur: Regulasi Tumpang Tindih, Pelestarian Terganggu

TRIBUNNEWS.COM – Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia UNESCO, pengelolaan Candi Borobudur masih menghadapi persoalan klasik. Regulasi yang tumpang tindih, kewenangan yang tidak sinkron, serta pengaturan tata ruang yang berlapis membuat upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan belum berjalan optimal.

Kompleksitas aturan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), hingga pemerintah daerah membuat koordinasi sering berjalan tidak efektif. Regulasi sektoral terkait pariwisata, konservasi, penataan ruang, serta perizinan kerap beririsan dan memunculkan disharmoni kepentingan.

Masalah juga muncul dari status kepemilikan lahan di kawasan penyangga. Keragaman status tanah membuat pembatasan pembangunan sulit diterapkan, sementara masyarakat tidak selalu menerima kompensasi atau insentif yang jelas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan persoalan regulasi menjadi sumber terbesar hambatan pengelolaan Borobudur.

“Koordinasi antara pusat, daerah, PT pengelola, dan masyarakat belum mudah diwujudkan. Padahal ini amanah Undang-Undang Cagar Budaya,” ujarnya usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X di Candi Borobudur, Magelang, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, tumpang tindih kewenangan menyebabkan tidak adanya satu komando regulasi yang solid untuk mengatur pelestarian maupun pemanfaatan ekonomi kawasan.

Esti menjelaskan bahwa pengelolaan Borobudur harus memadukan dua mandat besar: pelestarian cagar budaya dan pemberian manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun sinkronisasi antaraturan belum memadai.

“Ada dua sisi yang harus diperjelas: pelestarian dan nilai manfaat. Itu hanya bisa dicapai kalau regulasinya jelas,” tegasnya.

Ia menilai aturan tata ruang, agraria, dan konservasi belum sejalan sehingga pembatasan pembangunan sering terbentur situasi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat diminta menaati aturan ketat, tetapi tidak ada insentif. Regulasi kita belum berpihak,” katanya.

Dorong Evaluasi Menyeluruh UU Cagar Budaya

Esti menyampaikan perlunya evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang Cagar Budaya.

“Jika undang-undang sudah tidak bisa dijalankan, maka harus dievaluasi. Sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Revisi undang-undang, atau penyelarasan dengan rencana induk pariwisata nasional, menjadi opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan untuk menghindari konflik aturan. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa regulasi harus berada dalam satu garis komando—mulai dari pusat hingga daerah.

“Undang-undang harus berada di atas peraturan menteri, peraturan daerah, sampai instruksi presiden. Pegangannya harus jelas,” katanya.

Komisi X berkomitmen mendorong penyelesaian disharmoni regulasi dalam rapat bersama Kementerian Kebudayaan.