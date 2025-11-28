Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Komisi X Soroti Carut-Marut Pengelolaan Borobudur: Regulasi Tumpang Tindih, Pelestarian Terganggu

Komisi X DPR RI menilai revisi dan penyempurnaan regulasi cagar budaya dinilai mendesak.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Vincentius Haru Pamungkas
zoom-in Komisi X Soroti Carut-Marut Pengelolaan Borobudur: Regulasi Tumpang Tindih, Pelestarian Terganggu
BIRO PERS KEPRESIDENAN/Cahyo
CANDI BOROBUDUR - Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istri Brigitte Macron melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Komisi X DPR RI menilai disharmoni aturan dan tumpang tindih kewenangan membuat pengelolaan Candi Borobudur tidak optimal, sehingga revisi dan penyempurnaan regulasi cagar budaya dinilai mendesak.   

TRIBUNNEWS.COM – Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia UNESCO, pengelolaan Candi Borobudur masih menghadapi persoalan klasik. Regulasi yang tumpang tindih, kewenangan yang tidak sinkron, serta pengaturan tata ruang yang berlapis membuat upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan belum berjalan optimal.

Kompleksitas aturan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), hingga pemerintah daerah membuat koordinasi sering berjalan tidak efektif. Regulasi sektoral terkait pariwisata, konservasi, penataan ruang, serta perizinan kerap beririsan dan memunculkan disharmoni kepentingan.

Masalah juga muncul dari status kepemilikan lahan di kawasan penyangga. Keragaman status tanah membuat pembatasan pembangunan sulit diterapkan, sementara masyarakat tidak selalu menerima kompensasi atau insentif yang jelas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan persoalan regulasi menjadi sumber terbesar hambatan pengelolaan Borobudur.

“Koordinasi antara pusat, daerah, PT pengelola, dan masyarakat belum mudah diwujudkan. Padahal ini amanah Undang-Undang Cagar Budaya,” ujarnya usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X di Candi Borobudur, Magelang, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, tumpang tindih kewenangan menyebabkan tidak adanya satu komando regulasi yang solid untuk mengatur pelestarian maupun pemanfaatan ekonomi kawasan.

Esti menjelaskan bahwa pengelolaan Borobudur harus memadukan dua mandat besar: pelestarian cagar budaya dan pemberian manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun sinkronisasi antaraturan belum memadai.

Rekomendasi Untuk Anda

“Ada dua sisi yang harus diperjelas: pelestarian dan nilai manfaat. Itu hanya bisa dicapai kalau regulasinya jelas,” tegasnya.

Ia menilai aturan tata ruang, agraria, dan konservasi belum sejalan sehingga pembatasan pembangunan sering terbentur situasi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat diminta menaati aturan ketat, tetapi tidak ada insentif. Regulasi kita belum berpihak,” katanya.

Baca juga: Pelari Nofeldi dan Mizan Tampil Gemilang, Rute Baru Hiasi Tantangan Borobudur Marathon 2025

Dorong Evaluasi Menyeluruh UU Cagar Budaya

Esti menyampaikan perlunya evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang Cagar Budaya.

“Jika undang-undang sudah tidak bisa dijalankan, maka harus dievaluasi. Sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Revisi undang-undang, atau penyelarasan dengan rencana induk pariwisata nasional, menjadi opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan untuk menghindari konflik aturan. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa regulasi harus berada dalam satu garis komando—mulai dari pusat hingga daerah.

“Undang-undang harus berada di atas peraturan menteri, peraturan daerah, sampai instruksi presiden. Pegangannya harus jelas,” katanya.

Komisi X berkomitmen mendorong penyelesaian disharmoni regulasi dalam rapat bersama Kementerian Kebudayaan.

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Nasional

Ito Sumardi: Jika Ijazah Jokowi yang Disita Polisi Tidak Asli, Pasal Jerat Roy Suryo Cs Auto Gugur

Regional

Duduk Perkara Warga Aceh Korban Banjir Kibarkan Bendera Putih, Mensos: Kami Sedang Bekerja Keras

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
wisata candi
Candi Borobudur
Komisi X DPR RI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

Pelari Nofeldi dan Mizan Tampil Gemilang, Rute Baru Hiasi Tantangan Borobudur Marathon 2025

Pelari Nofeldi dan Mizan Tampil Gemilang, Rute Baru Hiasi Tantangan Borobudur Marathon 2025

Komisi X Pastikan Revisi UU Sisdiknas Libatkan Semua Pihak Demi Pemerataan Pendidikan

Komisi X Pastikan Revisi UU Sisdiknas Libatkan Semua Pihak Demi Pemerataan Pendidikan

Review Varash Classic Natural Oil: Minyak Herbal Bali dengan 108 Bahan Alami
Body Care
Review Varash Classic Natural Oil: Minyak Herbal Bali dengan 108 Bahan Alami
Review Tas Anyam dari UMKM Lokal di Cenderaloka dengan Kualitas dan Harga Terbaik
CENDERALOKA
Review Tas Anyam dari UMKM Lokal di Cenderaloka dengan Kualitas dan Harga Terbaik
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas