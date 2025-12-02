Waka DPR Cucun Pastikan Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera dan Desak Pembukaan Akses Jalan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, hari ini menindaklanjuti langsung penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 15 ton yang sebelumnya dilepas oleh Pimpinan DPR RI melalui satu pesawat kargo di Bandara Halim Perdanakusuma menuju Sumatera Utara.

Setibanya di Bandara Silangit, bantuan tersebut telah diserahterimakan sejak tadi malam dan mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian, khususnya di Kecamatan Adiakoting serta wilayah perbatasan Adiakoting yang kini viral akibat jalan putus dan adanya warga yang tertimbun longsor.

Cucun meninjau sejumlah posko dan berinteraksi dengan para pengungsi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat tetap menunjukkan ketabahan, namun sangat membutuhkan kepastian langkah pemerintah dalam penanganan jangka menengah dan panjang.

“Masyarakat di sini kuat dan tabah, tetapi mereka membutuhkan kepastian pascabencana. Banyak rumah warga yang sudah tidak mungkin ditinggali lagi. Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian skema bantuan lanjutan,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Cucun juga menekankan pentingnya tahapan yang dilakukan oleh BNPB, mulai dari pendataan kerusakan, skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dengan BNPB menjadi kunci agar proses bantuan berjalan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain bantuan logistik yang telah diterima warga di Sumatera Utara, sebagian bantuan kini mulai terdistribusi melalui jalur darat ke kabupaten yang aksesnya masih memungkinkan. Untuk wilayah yang terisolir dan sulit dijangkau, distribusi dilakukan menggunakan helikopter bersama BNPB, menyesuaikan kondisi lapangan.

Hari ini, bantuan tambahan juga dikirimkan ke Aceh, sementara untuk Sumatera Barat, tim serta relawan dari daerah pemilihan setempat akan bergerak menuju Kabupaten Agam dan titik-titik terdampak lainnya.

Cucun menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir.

“Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangkatnya agar akses jalan segera terbuka. Ini sangat mendesak,” ujar Cucun.

Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sejak awal bergerak cepat membantu warga, termasuk membuka jalur-jalur yang tertutup material longsor.

“TNI dan Polri memiliki kekuatan sampai tingkat desa. Kami berharap dukungan dua lembaga ini terus dimaksimalkan untuk membantu membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi,” tambahnya.

Mengakhiri kunjungan kerjanya, Cucun menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta berharap bantuan dari DPR RI dapat meringankan beban para korban. (aha)

