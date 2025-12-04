Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pejabat Jaga Komunikasi saat Bencana

Seluruh pejabat publik diingatkan untuk berhati-hati menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.

Editor: Content Writer
zoom-in Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pejabat Jaga Komunikasi saat Bencana
Dok. DPR RI
ETIKA PEJABAT PUBLIK - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik berhati-hati menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia. Pesan itu ia sampaikan seusai menerima kunjungan Ketua CPPCC China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Seluruh pejabat publik diingatkan untuk berhati-hati menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.

Pesan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani seusai menerima kunjungan Ketua CPPCC China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan pejabat negara adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan korban.

“Pada saat ini lebih baik kita bisa berempati, lebih baik daripada kemudian memberikan komentar yang tidak seharusnya diberikan,” ujarnya.

Menurut Puan, berbagai daerah saat ini tengah menghadapi musibah dan bencana dengan korban yang tidak sedikit.

Dalam kondisi seperti itu, ia menilai sangat tidak bijak jika ada pimpinan lembaga atau pejabat yang justru mengeluarkan pernyataan yang tidak sensitif. 

“Memang situasinya musibah di mana-mana, kemudian bencana memang terjadi. Jadi, sekecil apa pun yang terjadi tentu saja ada korban yang mengalami hal yang tidak mengenakkan,” tegasnya.

Puan menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu.

“Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaik-baiknya kita perlu berikan bantuan,” kata Puan.

Puan menegaskan bahwa DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah bencana.

Namun, ia menekankan kembali bahwa komunikasi pejabat negara memainkan peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.

Baca juga: DPR RI Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Wilayah Bencana di Sumatera melalui Lanud Halim

Pesan Puan ini muncul setelah beberapa hari terakhir muncul kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam merespons bencana di daerah. Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati adalah prioritas utama.

“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, aparat bersikap bijaksana dan fokus pada penanganan korban,” ujarnya.

Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok.

Namun di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR. (fa/rnm)

Baca juga: Bencana di Sumatera Makin Parah, Komisi VIII DPR RI Tekankan Urgensi Status Bencana Nasional

DPR RI
Bencana nasional
Puan Maharani
Tribunnews
Ibu Muda Terdakwa Kasus Penjarahan di Rumah Uya Kuya Bantah Mencuri: Hanya Merekam Kerusuhan

Ibu Muda Terdakwa Kasus Penjarahan di Rumah Uya Kuya Bantah Mencuri: Hanya Merekam Kerusuhan

Puan Kritik Kepala BNPB, Ingatkan Letjen Suharyanto Lebih Berempati kepada Korban Bencana

Puan Kritik Kepala BNPB, Ingatkan Letjen Suharyanto Lebih Berempati kepada Korban Bencana

