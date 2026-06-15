Makna Spiritual di Balik Momen Pergantian Kiswah, Jangan Hanya Foto dan Video!

Laporan wartawan Tribunnews.com dan Media Center Haji dari Arab Saudi, Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Pergantian kiswah Ka'bah yang akan berlangsung pada Senin (15/6/2026) malam ini atau bertepatan dengan datangnya Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 H menjadi momen yang dinantikan jutaan umat Islam di seluruh dunia.

Tak sedikit jemaah yang memadati area Masjidil Haram untuk menyaksikan langsung prosesi pergantian kain penutup Ka'bah tersebut.

Namun di balik kemegahan dan keindahan prosesi yang terjadi setahun sekali ini, terdapat pesan spiritual yang mendalam bagi setiap Muslim.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah (Bimbad) dan KBIHU Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Erti Herlina menjelaskan, pergantian kiswah bukan sekadar pergantian kain penutup Ka'bah, melainkan simbol pembaruan diri dan evaluasi perjalanan spiritual selama setahun terakhir.

"Makna spiritual di balik pergantian kiswah ini menjadi pengingat untuk kita agar senantiasa memperbaharui kualitas spiritual. Segala sesuatu yang menyelubungi atau yang terselubung dalam hati dan amal, harus terus dikoreksi dan diperbaiki," kata Erti kepada tim Media Center Haji (MCH) di kantor Daker Makkah pada Senin hari ini.

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Menurutnya, pergantian kiswah mengajarkan pentingnya meninggalkan berbagai keburukan, kesalahan, dan kelalaian masa lalu untuk menyongsong masa depan dengan tekad yang lebih baik.

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"Ketika hal-hal yang jelek di masa lalu masih tersimpan, maka kita buang dan perbaiki untuk masa yang akan datang dengan tekad baru, semangat baru, dan kesucian baru. Mudah-mudahan di 1 Muharram ini, perjalanan rohani kita ke depan menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut Erti, secara fisik kiswah memang hanya terlihat sebagai selembar kain yang menyelimuti Ka'bah. Namun proses pembuatannya membutuhkan kerja keras yang panjang.

Kiswah dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi dan dikerjakan oleh ratusan perajin dengan ketelitian, kreativitas, serta kesabaran yang luar biasa.

Proses produksinya bahkan memakan waktu hampir satu tahun atau sekitar 11 bulan.

"Proses pembuatan kiswah untuk mengganti yang lama ini melambangkan, usaha kita untuk memperbaiki diri juga memerlukan ikhtiar yang luar biasa," tuturnya.

Ia menambahkan, pelepasan kiswah lama juga menjadi simbol pengakuan manusia atas berbagai kekhilafan yang pernah dilakukan selama setahun terakhir.

"Dalam satu tahun ke belakang mungkin banyak kekhilafan dan kelalaian yang pernah kita lakukan. Dengan bergantinya kiswah yang baru mengandung harapan, permohonan, dan ketundukan kepada Allah SWT agar kita senantiasa bisa memperbaiki ketakwaan, keikhlasan, dan menambah ilmu untuk jalan menuju Allah," jelasnya.

Sarana Introspeksi Diri

Meski menjadi momen yang sakral, Erti menegaskan, tidak ada keutamaan khusus secara syariat bagi mereka yang menyaksikan langsung prosesi pergantian kiswah.