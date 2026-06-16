Fase Pemulangan Gelombang Dua dari Madinah Dimulai, 48 Persen Jemaah Telah Tiba di Tanah Air

Ringkasan Berita: Kementerian Haji dan Umrah mulai memulangkan jemaah haji Indonesia gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. Hingga 16 Juni 2026, sebanyak 261 kloter dengan 102.433 jemaah dan petugas telah diterbangkan dari Arab Saudi

Pemerintah mengoptimalkan layanan kepulangan serta mengimbau jemaah menjaga paspor dan kesehatan agar proses pemulangan berjalan lancar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah telah memulai pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang dua dari Madinah menuju Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan pihaknya berupaya memastikan jemaah kembali ke Indonesia dengan aman.

"Hari ini menjadi penanda dimulainya fase kepulangan jemaah Gelombang II dari Madinah menuju Indonesia. Kami memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan sehat," ujar Maria dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Hingga Selasa (16/6/2026), sebanyak 261 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dengan jumlah 101.391 jemaah dan 1.042 petugas.

Total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai 102.433 orang.

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Sementara itu, sebanyak 253 kloter telah tiba di tanah air dengan jumlah 98.487 jemaah dan 1.010 petugas.

Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia sampai hari ini berjumlah 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Total kedatangan jemaah dan petugas haji Indonesia yang telah tiba di berbagai embarkasi mencapai 99.497 orang.

Pergerakan jemaah gelombang dua dari Makkah menuju Madinah, hingga hari ini telah diberangkatkan sebanyak 157 kloter yang terdiri atas 60.242 jemaah dan 628 petugas. Total jemaah dan petugas yang telah tiba di Madinah mencapai 60.870 orang.

Menurutnya, Kemenhaj bersama seluruh petugas haji di Daerah Kerja Madinah terus mengoptimalkan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, hingga layanan bandara guna memastikan proses kepulangan berjalan lancar hingga kloter terakhir.

Kemenhaj juga mengimbau seluruh jemaah yang saat ini berada di Madinah agar memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan, terutama paspor.

Jemaah diminta memastikan paspor tersimpan dengan aman dan mudah diakses selama proses kepulangan.

“Paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk memastikan dokumen perjalanan tersimpan dengan baik dan tidak tertinggal,” katanya.

Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan.