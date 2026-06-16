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Ibadah Haji 2026

Dua Rute Bus Shalawat di Makkah Resmi Berhenti, Waktu Tunggu Tetap Maksimal 20 Menit

PPIH Arab Saudi mulai melakukan penyesuaian terhadap layanan transportasi perjalanan jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram.

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Penulis: Sri Juliati
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Dua Rute Bus Shalawat di Makkah Resmi Berhenti, Waktu Tunggu Tetap Maksimal 20 Menit
Media Center Haji 2026
LAYANAN BUS SHALAWAT - Kepala Bidang Pelayanan Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Syarif Rahman, menjelaskan terkait layanan bus shalawat jemaah haji di Makkah, Senin (15/6/2026). 
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Laporan langsung wartawan Tribunnews.com dan Media Center Haji dari Arab Saudi, Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar jemaah haji Indonesia saat ini telah meninggalkan Kota Makkah, Arab Saudi.

Selain jemaah gelombang pertama yang telah kembali ke Tanah Air, ribuan jemaah gelombang kedua juga terus bergerak menuju Madinah secara bertahap.

Seiring berkurangnya jumlah jemaah di Makkah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mulai melakukan penyesuaian terhadap layanan transportasi.

Termasuk rute dan halte bus shalawat yang melayani perjalanan jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram.

Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman mengungkapkan, hingga saat ini baru dua rute bus shalawat yang dihentikan sepenuhnya karena seluruh jemaah yang dilayani pada rute tersebut sudah meninggalkan Makkah.

"Kedua rute tersebut adalah Rute 14 yang melayani kawasan Hotel Al Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Ka'bah dan Rute 22 yang melayani kawasan Syisyah menuju Terminal Syib Amir," kata Syarif kepada Tim Media Center Haji (MCH), Senin (15/6/2026).

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Meski demikian, penghentian dua rute tersebut tidak memengaruhi pelayanan transportasi bagi jemaah yang masih berada di Makkah

Petugas yang sebelumnya bertugas di rute tersebut telah dipindahkan ke halte lain yang masih aktif.

"Petugasnya dipindahkan ke halte lain yang masih aktif. Jadi layanan tetap kami optimalkan sesuai lokasi jemaah yang masih berada di hotel-hotel," ujarnya.

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Syarif menjelaskan, sejumlah halte memang mulai disesuaikan dengan persebaran jemaah yang tersisa. 

Namun, secara umum layanan bus shalawat masih tetap berjalan hingga akhir masa operasional di Makkah pada 21 Juni 2026.

Ia juga memastikan bus khusus lansia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi fasilitas hidrolik tetap tersedia di seluruh rute yang masih beroperasi.

"Bus lansia tetap kita hitung sesuai dengan jumlah, setiap rute pasti tersedia, tinggal diorder," ucap Syarif.

Waktu Tunggu Maksimal 20 Menit

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Tags:
Meaningful
ibadah haji
Bus Shalawat
Makkah
Arab Saudi
PPIH Arab Saudi
Syarif Rahman
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