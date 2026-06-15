Kloter BTH 14 Jadi Penutup Pemulangan Jemaah Haji Gelombang Pertama dari Jeddah

Ringkasan Berita: Kloter BTH 14 Singkawang menjadi rombongan terakhir pemulangan gelombang pertama.

Sebanyak 97.917 jemaah haji dipulangkan melalui Jeddah dalam 260 kloter.

Operasional haji berlanjut dengan pemberangkatan jemaah gelombang kedua ke Madinah.

Laporan langsung wartawan Tribunnews.com dan Media Center Haji dari Arab Saudi, Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Suasana berbeda tampak di depan Hotel Jalal Mutamaiz, sektor 3 Syisyah, Makkah, Senin (15/6/2026) sore.

Ratusan koper kabin berjajar rapi di depan hotel. Sejumlah jemaah terlihat lalu-lalang sambil menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka menuju Bandara Internasional King Abdulaziz (KAIA), Jeddah.

Di antara mereka, ada yang telah mengalungkan boneka unta beraneka warna di leher sebagai oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman.

Wajah-wajah bahagia tampak jelas setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan bersiap kembali ke Indonesia.

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Tak lama kemudian, satu per satu bus tiba di halaman hotel. Para jemaah pun mulai memasuki bus sambil membawa barang bawaan terakhir mereka.

Begitu bus berangkat, para petugas haji di sektor 3 mengangkat kertas bertuliskan pesan 'Haji Mabrur', 'Love u Bpk/Ibu Haji,' hingga 'Selamat Jalan.'

Tak terkecuali Penanggung Jawab Hotel Jalal Mutamaiz, Amir Syarif yang turut mengangkat kertas bertuliskan 'Sektor 3 Mekah.'

Tepuk tangan dan lambaian tangan petugas pun mengiringi keberangkatan rombongan jemaah yang meninggalkan hotel tersebut menuju bandara.

Mereka merupakan jemaah yang tergabung dalam Kloter BTH 14 asal Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Kloter ini menjadi rombongan terakhir jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang dipulangkan ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdulaziz (KIAA), Jeddah.

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Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal mengatakan, keberangkatan BTH 14 menandai berakhirnya fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Jeddah.

"Kloter ini merupakan kloter terakhir fase gelombang pertama yang akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah," ujar Ihsan kepada tim Media Center Haji (MCH).

Ia mengatakan seluruh persiapan keberangkatan telah selesai dilakukan. Para jemaah juga tampak antusias dan bahagia karena segera dapat berkumpul kembali dengan keluarga setelah menunaikan ibadah haji.