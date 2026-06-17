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Ibadah Haji 2026

Fase Pemulangan Gelombang II dari Madinah Dimulai, Jemaah Diingatkan Soal Paspor

Penerbangan perdana jemaah haji gelombang kedua dari Madinah resmi dimulai. Jemaah diimbau menjaga paspor dan tidak membawa air zamzam.

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Penulis: Sri Juliati
zoom-in Fase Pemulangan Gelombang II dari Madinah Dimulai, Jemaah Diingatkan Soal Paspor
Media Center Haji 2026
PEMULANGAN DARI MADINAH - Jemaah haji menuju bus yang akan membawa mereka ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Selasa (16/6/2026). Setelah seluruh jemaah gelombang pertama dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, kini penerbangan perdana jemaah gelombang kedua dari Madinah menuju Indonesia resmi dimulai. 
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Ringkasan Berita:
  • Penerbangan perdana jemaah haji gelombang kedua dari Madinah resmi dimulai.
  • Jemaah diimbau menjaga paspor dan tidak membawa air zamzam.
  • Sebanyak 102.433 jemaah dan petugas telah diterbangkan menuju Indonesia.

 

TRIBUNNEWS.COM - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia memasuki babak baru. 

Setelah seluruh jemaah gelombang pertama dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, kini penerbangan perdana jemaah gelombang kedua dari Madinah menuju Indonesia resmi dimulai.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Maria Assegaff mengatakan, dimulainya penerbangan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah menjadi tonggak penting dalam fase kepulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026.

"Hari ini menjadi penanda dimulainya fase kepulangan jemaah Gelombang II dari Madinah menuju Indonesia. Kami memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan sehat," ujar Maria di Makkah, Selasa (16/6/2026).

Memasuki fase kepulangan dari Madinah, Maria mengingatkan jemaah untuk memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan, terutama paspor.

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"Paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk memastikan dokumen perjalanan tersimpan dengan baik dan tidak tertinggal," tambahnya.

Hingga hari ke-57 operasional haji atau hari ke-15 fase pemulangan, sebanyak 261 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui bandara di Jeddah, dengan total 101.391 jemaah dan 1.042 petugas. 

Dengan demikian, jumlah jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai 102.433 orang.

Sementara itu, sebanyak 253 kloter telah tiba di Tanah Air dengan jumlah 98.487 jemaah dan 1.010 petugas. 

Total jemaah dan petugas yang telah mendarat di berbagai embarkasi Indonesia mencapai 99.497 orang.

Baca juga: Kloter BTH 14 Jadi Penutup Pemulangan Jemaah Haji Gelombang Pertama dari Jeddah

Di sisi lain, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Makkah ke Madinah juga terus berlangsung. 

Hingga Selasa kemarin, sebanyak 157 kloter yang terdiri atas 60.242 jemaah dan 628 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. 

Total jemaah dan petugas yang telah tiba di kota tersebut mencapai 60.870 orang.

Tak Masukkan Air Zamzam ke Koper

Kemenhaj kembali mengingatkan seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam akan dibagikan kepada jemaah di tanah air sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

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Tags:
Ibadah Haji 2026
ibadah haji
pemulangan jemaah haji
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