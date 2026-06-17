Ketentuan Barang Bawaan Jemaah Haji yang Akan Pulang ke Tanah Air, Ada Aturan yang Harus Ditaati

TRIBUNNEWS.COM – Fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air menjadi momen yang dinantikan.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, para jemaah akan segera kembali pulang.

Tetapi, sebelum kembali ke Indonesia, jemaah perlu memperhatikan ketentuan dan aturan mengenai barang bawaannya.

Mengutip dari Instagram @Kemenhaj.ri, barang bawaan para jemaah haji nantinya akan diperiksa terlebih dahulu sebelum pulang.

Maka pastikan barang bawaan sudah sesuai dengan ketentuan yang barlaku.

Jemaah yang membawa barang terlarang atau melebihi batas berat bagasi berisiko mengalami keterlambatan saat pemeriksaan di bandara.

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Aturan dan Ketentuan Barang Bawaan

PT Garuda Indonesia dan Saudia Airlines hanya akan mengangkut barang bawaan jemaah Haji seperti:

Tas paspor

Koper kabin maksimal 7 Kg

Koper bagasi sesuai standar yang diberikan dan berlogo maskapai maksimal 32 Kg.

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Ketentuan Mengenai Larangan Membawa Air Zamsam ke dalam Koper

Jemaah haji akan mendapatkan 5 liter air Zamzam yang akan dibagikan saat tiba di Asrama Haji Debarkasi

Sesuai dengan aturan General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi, Jemaah tidak boleh memasukkan air zamzam ke dalam tas.

Pemeriksaan koper bagasi akan menggunakan X-Ray Multiview yang dapat mendeteksi barang-barang yang dilarang termasuk air Zamzam.

Apabila ditemukan barang yang dilarang tersebut di dalam koper, maka barang tersebut akan dikeluarkan dari koper.

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Barang yang Dilarang Dibawa saat Penerbangan

Barang yang mudah terbakar/meledak seperti korek api, bahan bakar, petasan, kembang api, dll.

Senjata api dan senjata tajam, termasuk senjata api amunisi, pisau, gunting, saber, dan benda tajam lainnya.

Gas, aerosol dan cairan melebihi 100 ml, semua cairan, gel, aerosol, pasta, krim melebihi 100 ml tidak diperbolehkan di kabin.

Uang lebih dari Rp100.000.000 atau SAR25.000, wajib dilaporkan kepada petugas Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

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Barang-barang yang dilarang tersebut tidak boleh dibawa selama proses penerbangan, demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Selain memperhatikan isi koper, jemaah juga diimbau memberi tanda pengenal yang jelas pada koper serta menyimpan barang berharga di tempat yang aman agar tidak tertukar saat proses pengambilan bagasi.

Para petugas haji berharap seluruh jemaah mematuhi aturan yang berlaku sehingga proses kepulangan ke Tanah Air berlangsung aman dan lancar.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)