WNA Pelapor Bintang OnlyFans Bonnie Blue ke Polisi Buka Suara: Kami Ingin Menjaga Citra Bali

Ringkasan Berita: Aktris OnlyFans Bonnie Blue ditangkap Polres Badung karena dugaan membuat konten pornografi di Bali dengan kendaraan “Bangbus”

Penangkapan bermula dari laporan seorang ekspatriat di Bali yang mengikuti aktivitas Bonnie Blue dan melaporkan dugaan produksi konten asusila tersebut

Pelapor menyebut tindakan Bonnie Blue merusak citra Bali dan tidak sesuai dengan kultur lokal

Bonnie Blue bakal dikenai pasal UU Pornografi dan UU ITE dengan ancaman penjara hingga15 tahun dan denda miliaran rupiah

TRIBUNNEWS.COM - Nama aktris panas bintang Onlyfans Bonnie Blue tengah menjadi sorotan setelah dirinya ditangkap oleh Polres Badung pada Kamis malam lalu (4/12/2025).

Sosok wanita yang memiliki nama asli Tia Billinger ini diringkus kepolisian karena dugaan membuat konten dewasa di Pulau Dewata yang melibatkan puluhan orang.

Tak sendirian, Bonnie Blue juga ditangkap dengan 17 pria warga negara asing (WNA) asal Inggris dan Australia.

Namun, setelah dilalukan pemeriksaan, 14 WNA pria langsung dipulangkan karena dinilai tidak berbukti memenuhi unsur pidana.

Sementara itu, tiga pria WNA lainnya bersama Bonnie Blue masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Mapolres Badung.

"Dari 14 orang (yang dipulangkan), kami melakukan penyelidikan intensif terhadap BB (Bonnie Blue) perempuan WN Inggris, LJA , dan INL, laki-laki Inggris, dan JJTW, laki-laki WN Australia," ujar Kepala Kepolisian Resor (Polres) Badung M. Arif Batubara saat konfrensi pers di halaman Polres Badung pada Jumat, 5 Desember 2025.

Adapun penangkapan ini dilakukan kepolisian setelah mereka menerima laporan dari seorang WNA eks-patriat yang tinggal di Bali.

Sosok pelapor tersebut pun menceritakan kronologi kejadian dan motivasi apa yang mendasari langkahnya untuk melaporkan Bonnie Blue ke Polres Badung.

PROFIL BONNIE BLUE - Tangkap layar unggahan Bonnie Blue di instagram/onlybonnieblue. Sosok bintang Only Fans Bonnie Blue ditangkap di Bali karena dugaan pembuatan film panas (instagram/onlybonnieblue)

Hal ini disampaikannya secara anonim melalui wawancara bersama News Corp Australia pada Rabu ini (10/12/2025).

Pelapor anonim ini menceritakan awal mula caranya melacak aktivitas ilegal Bonnie Blue selama di Bali.

“Cara kami melacaknya tidak terlalu rumit; kami hanya mengikuti ‘bus gang bang’-nya,” ujar sosok ekspatriat yang berbasis di Bali tersebut merujuk kendaraan pikap bertuliskan "Bangbus" yang dipakai Bonnie Blue.

Pada awalnya, ia mengaku bahwa laporannya tersebut sempat mengalami kendala di Kepolisian lantaran hal ini bisa dikatakan sebagai kasus yang jarang terjadi di Bali.

“Awalnya, polisi bahkan tidak memahami apa yang terjadi. Kami harus menjelaskan kepada mereka bahwa ada sekitar 20 pria dan Bonnie Blue yang berada di bus asusila tersebut. Mereka benar-benar tidak bisa mencernanya." ungkap sang pelapor.

Ketika sang pelapor menceritakan rekam jejak Bonnie Blue sebagai kreator film panas di Onlyfans, barulah pihak kepolisian menyadari bahwa skala kasus yang dilaporkannya ini sangat serius dan melanggar hukum di Indonesia.

"Namun, setelah kami menyampaikan bahwa dia berkeliaran dengan ‘Bangbus’ dan membanggakan diri telah berhubungan dengan anak-anak muda, serta rekaman asusilanya akan disebarluaskan ke seluruh dunia, polisi pun memastikan aktivitas tersebut ilegal dan mengambil tindakan." ungkap pelapor tersebut.