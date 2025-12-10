Kamboja Siap Berunding, Thailand Masih Menolak: Konflik Asia Tenggara Masuk Fase Kritis

Ringkasan Berita: Kamboja menyatakan siap berdialog “kapan saja” untuk menghentikan konflik perbatasan, sementara Thailand menolak berunding karena menilai Kamboja belum menunjukkan langkah deeskalasi

Pertempuran di sepanjang perbatasan 817 km kembali pecah, menewaskan sedikitnya 13 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi untuk kedua kalinya

Penolakan negosiasi dan penggunaan senjata berat memicu kekhawatiran konflik berkembang lebih besar, mengancam stabilitas kawasan serta menurunkan kepercayaan investor

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Kamboja menyatakan kesiapannya untuk kembali ke meja perundingan gencatan senjata di tengah baku tembak yang terus berlanjut.

Pernyataan itu diungkap oleh Suos Yara, penasihat senior Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, pada Rabu 910/12/2025).

Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters, Phnom Penh menegaskan bahwa dirinya siap duduk di meja perundingan “kapan saja”, bahkan dalam waktu satu jam ke depan jika Thailand menyetujui komunikasi langsung.

Kamboja menyatakan kesiapan untuk berunding karena menganggap dialog sebagai jalan paling efektif untuk mencegah konflik meluas di kawasan.mengingat situasi di perbatasan sudah berada di titik berbahaya.

“Jika kedua pihak sepakat duduk bersama dan memulai kembali komunikasi, itu akan menjadi ide yang sangat bagus,” ujar Phnom Penh.

Selain itu, Kamboja ingin menunjukkan bahwa pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka pada mediasi internasional demi menjaga stabilitas regional dan melindungi warga sipil yang tinggal di area konflik.

Permintaan tersebut diungkap setelah ketegangan meningkat tajam, setelah kedua negara saling menuduh melanggar gencatan senjata hasil mediasi AS.

Adapun bentrokan terjadi di beberapa titik sepanjang perbatasan darat yang mencapai 817 kilometer.

Adu tembakan artileri, senjata berat, dan operasi balasan menjadi pemandangan pada hari kedua pertempuran terbaru.

Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas, sementara ratusan ribu warga kembali mengungsi untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir.

Thailand Tolak Negosiasi

Berbanding terbalik dengan Kamboja, belakangan pemerintah Thailand menegaskan bahwa pihaknya belum siap memasuki meja perundingan dengan Kamboja di tengah meningkatnya ketegangan bersenjata di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataan resmi, Thailand menuduh Kamboja melakukan pelanggaran wilayah dan belum mengambil langkah nyata untuk menahan aktivitas militernya di zona yang disengketakan.

Bangkok menilai tindakan Kamboja justru memperburuk ketegangan dan menghambat peluang negosiasi.

Oembicaraan diplomatik dinilai tidak akan menghasilkan kemajuan selama Kamboja dianggap belum menunjukkan komitmen deeskalasi.

Hingga kini Thailand belum memberikan kepastian kapan akan membuka perundingan dengan Kamboja.

Namun, Bangkok disebut baru akan mempertimbangkan langkah menuju dialog jika situasi di perbatasan dinilai benar-benar aman dan Kamboja menunjukkan itikad baik untuk menurunkan ketegangan militer.