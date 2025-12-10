Prabowo–Putin Bertemu di Kremlin, Fokus Energi dan Pertahanan

Ringkasan Berita: Prabowo tiba di Moskow, disambut pejabat Rusia, langsung menuju agenda penting di Kremlin.

Pertemuan dengan Putin bahas energi dan pertahanan, isu strategis yang bikin publik menahan napas.

Ini bukan pertemuan pertama, ada jejak Saint Petersburg dan Kremlin saat Prabowo masih Menhan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, membahas energi dan pertahanan sebagai agenda strategis bilateral.

Prabowo tiba di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 10.50 waktu setempat.

Kedatangannya dijadwalkan untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, dengan agenda utama membahas kerja sama energi dan pertahanan.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan delegasi mendarat di Bandara Vnukovo-2 setelah menempuh perjalanan dari Islamabad, Pakistan.

Di bawah tangga pesawat, Prabowo disambut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko bersama jajaran protokol.

Turut hadir Deputi Direktur Departemen Asia ke-3 Pavel Klabukov, Duta Besar RI Jose Antonio Morato Tavares, serta Atase Pertahanan Moskow Marsekal Pertama Budi Susilo.

Pertemuan Prabowo–Putin akan difokuskan pada pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis Indonesia–Rusia, khususnya di bidang energi dan pertahanan. Isu internasional dan regional terkini juga masuk dalam agenda pembahasan kedua pemimpin.

Dalam penerbangan menuju Moskow, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran delegasi ini menandai pentingnya agenda bilateral yang akan dibahas di Kremlin.

Pertemuan Prabowo dan Putin bukan kali pertama dilakukan.

Sebelumnya, keduanya bertemu di Saint Petersburg pada 19 Juni 2025 dalam rangka Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF 2025), sekaligus menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Rusia.

Selain itu, Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan RI juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Rabu 31 Juli 2024.

Pertemuan Prabowo–Putin di Kremlin akan menjadi catatan diplomasi penting, menegaskan arah energi dan pertahanan, sekaligus mengingatkan bahwa hubungan antarbangsa dibangun lewat langkah konkret yang menyentuh kepentingan rakyat.