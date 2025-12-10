Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pesawat Pembom Rusia dan China 'Unjuk Gigi' Bareng Lewati Langit Jepang, Berkemampuan Nuklir

China dan Rusia lakukan patroli gabungan dengan menerbangkan pesawat pembom strategis berkekuatan nuklir. Lewati laut Jepang.  

Penulis: garudea prabawati
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Pesawat Pembom Rusia dan China 'Unjuk Gigi' Bareng Lewati Langit Jepang, Berkemampuan Nuklir
Istimewa/(Tangkap layar YouTube News 24)
PESAWAT PEMBOM RUSIA - Ilustrasi Pesawat Pembom Rusia. China dan Rusia lakukan patroli gabungan dengan menerbangkan pesawat pembom strategis berkekuatan nuklir. Lewati laut Jepang.  (Tangkap layar YouTube News 24) 

 

Ringkasan Berita:
  • Jepang mengerahkan jet tempur untuk memantau patroli udara gabungan Rusia–China. 
  • Di mana patroli udara Rusia dan China melibatkan pesawat pembom strategis berkemampuan nuklir dan melintas dekat wilayah Jepang, memicu kekhawatiran keamanan.
  • Empat pesawat pembom Tu-95 Rusia dan H-6 China, disertai jet tempur J-16 dan pesawat lain dari kedua negara, melakukan penerbangan jarak jauh di wilayah Pasifik, yang dinilai Jepang sebagai unjuk kekuatan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa Tokyo telah mengerahkan jet tempur untuk memantau patroli udara gabungan yang dilakukan angkatan udara Rusia dan China di sekitar wilayah Jepang, Selasa (9/12/2025).  

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Jepang dan China, terutama setelah serangkaian insiden militer di wilayah udara dan perairan sekitar Jepang

Menurut laporan Kementerian Pertahanan Jepang, dua pesawat pengebom strategis Rusia Tu-95 berkemampuan nuklir terbang dari Laut Jepang menuju Laut Cina Timur untuk bertemu dengan dua pesawat pengebom H-6 milik China.  

Keempat pesawat tersebut kemudian melakukan “penerbangan gabungan jarak jauh” di wilayah Pasifik. 

Patroli gabungan itu semakin besar ketika empat jet tempur China J-16 bergabung dan terbang pulang-pergi di antara Pulau Okinawa dan Miyako, mengutip Reuters.  

Meski rute itu berada di perairan internasional, Jepang menilai aktivitas tersebut sangat dekat dan berpotensi menimbulkan ancaman.  

Jepang juga mencatat adanya operasi udara Rusia lain di waktu yang bersamaan, termasuk satu pesawat peringatan dini A-50 serta dua jet tempur Su-30 yang beroperasi di Laut Jepang

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyampaikan kekhawatirannya dalam unggahan di platform X pada Rabu (10/12/2025).  

Ia menyebut operasi udara gabungan Rusia–China itu untuk "pamer" kekuatan terhadap Jepang.  

“Jelas dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan terhadap negara kami, yang merupakan kekhawatiran serius bagi keamanan nasional," ujarnya.  

Koizumi menegaskan bahwa jet tempur Jepang telah mengambil langkah identifikasi pertahanan udara secara ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap wilayah Jepang. 

Baca juga: Bantah Jerman, Rusia Sebut Tak Minat Bangkitkan Uni Soviet

Dari pihak Rusia, kantor berita negara melaporkan bahwa penerbangan gabungan itu berlangsung selama delapan jam, mengutip pernyataan kementerian pertahanan Moskow.  

Di saat bersamaan, militer Korea Selatan juga melaporkan bahwa tujuh pesawat Rusia dan dua pesawat China sempat memasuki zona identifikasi pertahanan udaranya pada hari yang sama. 

