Putin Menjamu Prabowo di Moskow, Rusia Tawari Kerja Sama Tenaga Nuklir

Ringkasan Berita: Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia pada Rabu, 10 Desember 2025.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Prabowo di Moskow.

Kedua pemimpin negara membicarakan berbagai hal terkait kerja sama bilateral termasuk di bidang militer, energi dan pertanian.

TRIBUNNEWS.COM - Mengenakan setelan jas bergaris, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

Putin mengucapkan selamat datang kepada Prabowo yang sedang melakukan kunjungan kerja terkait kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia.

"Kami senang bertemu Anda di Moskow. Selamat datang," kata Putin, menurut publikasi Kremlin pada Rabu (10/12/2025).

Pertama-tama, Putin menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir yang merenggut ribuan jiwa di Indonesia.

Ia kemudian mengingat pertemuan terakhir dengan Prabowo ketika menghadiri parade militer China dalam rangka perayaan ulang tahun ke-80 untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia II pada 4 September lalu.

Presiden Rusia itu menegaskan hubungan kedua negara terus berkembang stabil, terlebih pada momentum 75 tahun hubungan diplomatik tahun ini.

Rusia mencatat peningkatan kerja sama perdagangan hingga 17 persen dalam sembilan bulan terakhir dan melihat potensi besar dalam sektor energi, termasuk tenaga nuklir, jika Indonesia membutuhkan dukungan teknis.

"Kedua negara kita memiliki potensi yang signifikan di bidang energi, termasuk tenaga nuklir," kata Putin.

"Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana dalam hal ini. Kami tetap siap membantu Anda jika Anda ingin menghubungi para spesialis kami," tambahnya.

Selain itu, presiden berusia 73 tahun itu menyoroti peluang penguatan kolaborasi di sektor industri dan pertanian, meski terjadi penurunan ekspor gandum ke Indonesia.

Di bidang pertahanan, Rusia menyebut kerja sama teknis militer kedua negara berjalan baik, termasuk pelatihan perwira Indonesia di universitas dan akademi militer Rusia.

"Universitas dan akademi militer Rusia terus melatih spesialis Indonesia, dan kami siap untuk memperluas kerja sama ini," katanya.

Kerja sama pariwisata dan hubungan antar-masyarakat Rusia dan Indonesia juga terus meningkat berkat penerbangan langsung dan kebijakan visa yang lebih mudah.

Rusia menyambut positif keikutsertaan penuh Indonesia dalam BRICS dan melanjutkan pembahasan zona perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Presiden Rusia menyatakan kesiapan untuk membahas seluruh agenda bilateral bersama delegasi besar yang mendampingi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)