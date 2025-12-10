Putin Janji Kirim Ahli Nuklir untuk Prabowo, Siap Bantu RI Percepat Bangun Energi Atom

Ringkasan Berita: Putin menawarkan pengiriman ahli nuklir untuk membantu Indonesia mempercepat pembangunan energi atom, termasuk PLTN dan proyek nuklir damai.

Kerja sama ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia dalam transfer teknologi, pengembangan SDM, serta memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Rusia.

Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan Rusia , sementara kerja sama nuklir masih dikaji pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan regulasi.

TRIBUNNEWS.COM - Kerja sama Indonesia–Rusia memasuki babak baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapannya mengirim ahli nuklir untuk mendukung Indonesia mengembangkan energi atom.

Janji itu disampaikan Putin dalam pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, Rabu (10/12/2025).

Dalam pernyataan yang dikutip media lokal TASS, Putin menegaskan bahwa Rusia melihat prospek besar untuk menjalin kerja sama jangka panjang di sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Ia menyebut Rusia siap membantu penuh jika Indonesia memutuskan melibatkan para spesialis nuklir dari Moskow.

“Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu rencana seperti itu ada di negara Anda, dan jika Anda menganggap memungkinkan melibatkan spesialis kami, kami selalu siap membantu,” kata Putin dalam pertemuan tersebut.

Tawaran ini, menunjukkan keseriusan Rusia dalam menjalin kerja sama jangka panjang yang melibatkan transfer teknologi, pembangunan infrastruktur nuklir, serta pelatihan sumber daya manusia asal Indonesia.

Putin juga menyinggung perkembangan hubungan kedua negara yang dinilainya semakin kuat, mulai dari kerjasama kemanusiaan, ekonomi, hingga meningkatnya mobilitas wisatawan Indonesia dan Rusia.

Ia menegaskan bahwa dukungan negaranya terhadap Indonesia bukan sekadar teknis, tetapi juga mencakup proyek nuklir untuk tujuan damai seperti kesehatan, pertanian, dan pelatihan tenaga ahli.

Keuntungan Bagi Rusia-Indonesia

Pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan final terkait tawaran tersebut.

Jika terealisasi, kerja sama Indonesia–Rusia di sektor nuklir berpotensi menjadi salah satu proyek energi terbesar dekade ini, menandai babak baru kemitraan strategis kedua negara.

Bagi Rusia penawaran ini juga sejalan dengan kepentingan Rusia untuk memperluas pasar ekspor teknologi nuklir di tengah geopolitik global yang terus berubah terutama karena negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Menjalin kerja sama nuklir sipil dengan negara seperti Indonesia memungkinkan Rusia mempertahankan dan memperluas posisi geopolitiknya di Asia.

Sementara bagi Indonesia, kehadiran ahli nuklir Rusia dapat mempercepat proses kajian dan pembangunan infrastruktur nuklir nasional.

Sehingga Indonesia dapat memperoleh transfer pengetahuan dan teknologi yang selama ini menjadi kendala utama dalam memulai proyek PLTN.

Proyek energi nuklir merupakan proyek bernilai ratusan triliun rupiah, yang tidak hanya menghadirkan lapangan kerja baru, tetapi juga membuka industri turunan seperti manufaktur komponen, teknologi keselamatan, hingga riset radiologi.