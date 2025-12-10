Jepang Diprediksi Kekurangan 570.000 Perawat pada Tahun 2040, Kebutuhan Tenaga Asing Meningkat Tajam

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Jepang diperkirakan akan menghadapi krisis besar di sektor kesehatan dan layanan perawatan lanjut usia dalam 15 tahun mendatang. Berdasarkan analisis sejumlah lembaga riset dan data pemerintah, kebutuhan tenaga perawat dan caregiver di Jepang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi lansia yang semakin dominan dalam struktur penduduk negara tersebut.

"Pada tahun 2022, Jepang tercatat memiliki sekitar 2,15 juta tenaga kerja sektor perawatan lansia. Namun hingga tahun 2040, kebutuhan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 2,72 juta orang," ungkap seorang pejabat pemerintah sumber Tribunnews.com Rabu (10/12/2025).

Artinya, Jepang dapat mengalami kekurangan hingga sekitar 570.000 tenaga perawat dan caregiver jika tidak ada langkah besar dalam penambahan sumber daya manusia sektor tersebut.

Sementara itu, proyeksi tahun 2026 menunjukkan Jepang membutuhkan lebih dari 2,4 juta tenaga perawat, namun beberapa wilayah, termasuk Tokyo, telah melaporkan krisis tenaga sejak awal, dengan kekurangan puluhan ribu pekerja di sektor keperawatan lansia.

Populasi Lansia Terus Meningkat, Angkatan Kerja Menyusut

"Salah satu faktor terbesar penyebab krisis tenaga kesehatan di Jepang adalah perubahan struktur demografi. Jepang saat ini merupakan negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia, sementara kelompok usia produktif terus menurun setiap tahun."

Selain itu, tambahnya, kebutuhan layanan home-care dan fasilitas panti jompo semakin meningkat karena jumlah lansia tunggal dan lansia tanpa keluarga pendamping juga meningkat signifikan.

Untuk mengantisipasi krisis tersebut, pemerintah Jepang mendorong pembukaan jalur perekrutan tenaga asing, termasuk melalui program EPA (Economic Partnership Agreement), Specified Skilled Worker (SSW), dan jalur pelatihan keperawatan berlisensi.

Indonesia, Filipina, Vietnam, Nepal, Sri Lanka dan Myanmar menjadi negara target penyedia tenaga perawat untuk Jepang.

Beberapa perusahaan kesehatan, rumah sakit, serta fasilitas perawatan lansia di Jepang sudah mulai aktif merekrut tenaga asing, termasuk dari Indonesia.

Robotika dan Teknologi Bantu Bukan Solusi Utama

Walaupun Jepang merupakan negara pionir teknologi robotika untuk membantu perawatan lansia, namun para pakar mengatakan teknologi tersebut hanya bersifat pendukung dan tidak dapat menggantikan sentuhan manusia dalam perawatan harian.

Meski peluang kerja terbuka luas, tantangan besar tetap ada, khususnya dalam sertifikasi bahasa Jepang.

Selain itu juga proses pelatihan keperawatan formal,

Belum lagi tingkat stres dan beban kerja yang tinggi dan retensi tenaga kerja yang masih rendah.