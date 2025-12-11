Zelensky Siap Gelar Pemilu Presiden, Asal Trump Jamin Keamanan di Tengah Kobaran Perang

Ringkasan Berita: Zelensky siap menggelar pemilu presiden Ukraina di tengah perang, namun menekankan jaminan keamanan dari AS, dan sekutu Eropa sebagai prasyarat mutlak.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa negaranya siap menggelar pemilihan umum presiden baru ditengah kondisi perang.

Namun dengan satu syarat utama, yakni jaminan keamanan dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, dan para sekutu Eropa selama proses pemungutan suara berlangsung.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump kembali menuding Kyiv sengaja menunda pemilu dengan “menggunakan perang sebagai alasan”.

“Ukraina siap menggelar pemilu, namun keselamatan warga dan integritas proses demokrasi harus dijamin oleh mitra internasional, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya.

Menurut Zelensky, stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak agar pemilu bisa berlangsung secara adil dan aman.

Atas dasar itu, Presiden Volodymyr Zelensky menekankan pentingnya jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan sekutu Eropa sebelum menyelenggarakan pemilihan umum di tengah kondisi perang yang berlangsung.

Tanpa jaminan keamanan yang kuat, warga sipil maupun militer berisiko terkena serangan, sehingga pelaksanaan pemilu bisa terganggu atau bahkan gagal.

Selain itu, infrastruktur pemungutan suara di banyak daerah rentan terhadap serangan artileri, drone, dan ledakan.

Zelensky menilai, keterlibatan AS dan mitra Eropa penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung aman dan adil.

Hal ini juga berkaitan dengan legitimasi internasional, karena kehadiran pengawas dan jaminan keamanan dari negara-negara mitra akan memastikan bahwa semua warga Ukraina, termasuk mereka yang mengungsi atau berada di luar negeri, bisa ikut memberikan suara secara sah.

Pemilu Bisa Digelar 60–90 Hari Jika Keamanan Dijamin

Mengutip laporan BBC International, masa jabatan lima tahun Zelensky sebenarnya berakhir pada Mei 2024.

Namun, aturan darurat militer otomatis menangguhkan seluruh proses pemilu hingga situasi kembali stabil.

Akan tetapi Trump menilai, penundaan pemilu selama konflik dianggap sebagai cara Presiden Volodymyr Zelensky untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak sah, sehingga ia mendorong Kyiv agar menyelenggarakan pemungutan suara sesegera mungkin.

Merespon tuduhan Trump, Zelensky menolak klaim bahwa dirinya “bertahan di kekuasaan” untuk memperpanjang masa jabatan, ia menyebut tuduhan tersebut sebagai narasi yang “tidak masuk akal”.