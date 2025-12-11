Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Masuk AS Makin Ketat, Trump Wajibkan Wisatawan Serahkan Riwayat Medsos 5 Tahun Terakhir

AS perketat aturan masuk turis, wajib serahkan riwayat medsos 5 tahun terakhir, data pribadi, dan foto selfie demi tingkatkan keamanan nasional.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Masuk AS Makin Ketat, Trump Wajibkan Wisatawan Serahkan Riwayat Medsos 5 Tahun Terakhir
https://www.whitehouse.gov/
TRUMP DESAK NATO - Foto ini diambil dari https://www.whitehouse.gov/ pada Minggu (14/9/2025), memperlihatkan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat berencana memperketat prosedur masuk bagi wisatawan asing dengan mewajibkan pemeriksaan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir. 

Ringkasan Berita:
  • Wisatawan asing yang masuk AS harus menyerahkan riwayat media sosial 5 tahun terakhir, alamat email 10 tahun terakhir, nomor telepon 5 tahun terakhir, serta data keluarga dan foto selfie untuk verifikasi identitas.
  • Langkah ini dipicu insiden serangan warga Afghanistan terhadap Garda Nasional dekat Gedung Putih.
  • Kebijakan ini diperkirakan menurunkan jumlah wisatawan, berdampak pada pendapatan sektor pariwisata AS, dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat berencana memperketat prosedur masuk bagi wisatawan asing dengan mewajibkan pemeriksaan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir.

Langkah ini diumumkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) sebagai bagian dari rencana meningkatkan keamanan nasional.

CBP menjelaskan, kebijakan baru ini mewajibkan wisatawan untuk menyerahkan informasi riwayat akun media sosial yang aktif selama lima tahun terakhir.

Adapun informasi yang dimaksud mencakup aktivitas publik, hubungan dengan akun lain, dan konten yang dibagikan, untuk menilai potensi risiko keamanan.

Aturan tersebut, dimaksudkan untuk menilai profil, perilaku, dan jaringan para pelamar. 

Rekomendasi Untuk Anda

Sehingga pihak berwenang dapat mengidentifikasi risiko keamanan potensial sebelum wisatawan masuk ke wilayah AS.

Tak sampai di situ, wisatawan diminta memberikan alamat email aktif dari 10 tahun terakhir, nomor telepon yang digunakan selama lima tahun terakhir, serta informasi anggota keluarga.

Data itu akan digunakan untuk memverifikasi identitas pemohon dan memastikan tidak ada keterlibatan dalam aktivitas kriminal atau terorisme.

Lebih lanjut, para pemohon juga harus mengunggah foto selfie terbaru.

CBP menyatakan bahwa foto ini akan membantu proses identifikasi digital dan memastikan bahwa orang yang mengajukan Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (Electronic System for Travel Authorization/ESTA) adalah pemilik sah dokumen perjalanan yang digunakan.

Baca juga: Demo Guncang AS: 1.600 Lokasi Diserbu Demonstran, Serukan Perlawanan Atas Kebijakan Trump

Serangan Dekat Gedung Putih Jadi Pemicu

Mengutip BBC International, upaya AS memperketat keamanan nasional dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Termasuk dipicu oleh insiden keamanan baru-baru ini, seperti serangan seorang warga Afghanistan terhadap dua anggota Garda Nasional di dekat Gedung Putih.

Kasus tersebut, membuat pemerintah memperketat aturan perjalanan bagi pelancong asing, termasuk perluasan larangan masuk dari lebih dari 30 negara yang dianggap berisiko tinggi.

Beberapa negara yang masuk daftar ini antara lain Afghanistan, Somalia, Iran, dan Haiti.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/2
12
Tags:
Amerika Serikat
Afghanistan
Donald Trump
media sosial
CBP
wisatawan
keamanan nasional
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas