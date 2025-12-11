Masuk AS Makin Ketat, Trump Wajibkan Wisatawan Serahkan Riwayat Medsos 5 Tahun Terakhir

Ringkasan Berita: Wisatawan asing yang masuk AS harus menyerahkan riwayat media sosial 5 tahun terakhir, alamat email 10 tahun terakhir, nomor telepon 5 tahun terakhir, serta data keluarga dan foto selfie untuk verifikasi identitas.

Langkah ini dipicu insiden serangan warga Afghanistan terhadap Garda Nasional dekat Gedung Putih.

Kebijakan ini diperkirakan menurunkan jumlah wisatawan, berdampak pada pendapatan sektor pariwisata AS, dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat berencana memperketat prosedur masuk bagi wisatawan asing dengan mewajibkan pemeriksaan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir.

Langkah ini diumumkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) sebagai bagian dari rencana meningkatkan keamanan nasional.

CBP menjelaskan, kebijakan baru ini mewajibkan wisatawan untuk menyerahkan informasi riwayat akun media sosial yang aktif selama lima tahun terakhir.

Adapun informasi yang dimaksud mencakup aktivitas publik, hubungan dengan akun lain, dan konten yang dibagikan, untuk menilai potensi risiko keamanan.

Aturan tersebut, dimaksudkan untuk menilai profil, perilaku, dan jaringan para pelamar.

Sehingga pihak berwenang dapat mengidentifikasi risiko keamanan potensial sebelum wisatawan masuk ke wilayah AS.

Tak sampai di situ, wisatawan diminta memberikan alamat email aktif dari 10 tahun terakhir, nomor telepon yang digunakan selama lima tahun terakhir, serta informasi anggota keluarga.

Data itu akan digunakan untuk memverifikasi identitas pemohon dan memastikan tidak ada keterlibatan dalam aktivitas kriminal atau terorisme.

Lebih lanjut, para pemohon juga harus mengunggah foto selfie terbaru.

CBP menyatakan bahwa foto ini akan membantu proses identifikasi digital dan memastikan bahwa orang yang mengajukan Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (Electronic System for Travel Authorization/ESTA) adalah pemilik sah dokumen perjalanan yang digunakan.

Serangan Dekat Gedung Putih Jadi Pemicu

Mengutip BBC International, upaya AS memperketat keamanan nasional dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Termasuk dipicu oleh insiden keamanan baru-baru ini, seperti serangan seorang warga Afghanistan terhadap dua anggota Garda Nasional di dekat Gedung Putih.

Kasus tersebut, membuat pemerintah memperketat aturan perjalanan bagi pelancong asing, termasuk perluasan larangan masuk dari lebih dari 30 negara yang dianggap berisiko tinggi.

Beberapa negara yang masuk daftar ini antara lain Afghanistan, Somalia, Iran, dan Haiti.