Terungkap! Pencuri Museum Louvre Lolos dalam 30 Detik Sebelum Polisi Tiba

TRIBUNNEWS.COM - Penyelidikan terbaru mengungkap para pencuri perhiasan mahkota di Museum Louvre berhasil melarikan diri hanya 30 detik sebelum polisi tiba.

Temuan itu menunjukkan adanya kegagalan keamanan serius yang sebenarnya dapat dicegah.

The Guardian melaporkan hasil investigasi tersebut dipaparkan dalam sidang Komisi Kebudayaan Senat Prancis pada Rabu (10/12/2025).

CCTV Mati dan Polisi Salah Lokasi

Investigasi yang diperintahkan Kementerian Kebudayaan menemukan hanya satu dari dua CCTV yang berfungsi di area masuk para pelaku pada Minggu (19/10/2025) pagi.

Le Monde menulis petugas ruang kendali kekurangan layar untuk memantau gambar secara real-time.

Buruknya koordinasi juga membuat polisi awalnya dikirim ke lokasi yang salah.

“Kegagalan ini menunjukkan masalah menyeluruh museum dan otoritas pengawasnya,” kata ketua komite Laurent Lafon.

Ia menegaskan lemahnya sistem keamanan membuat para pencuri bergerak tanpa hambatan berarti.

Kesempatan 30 Detik yang Terbuang

Kepala penyelidikan, Noël Corbin, mengungkap salah satu fakta paling mengejutkan.

“Kurang lebih 30 detik, petugas Securitas atau polisi bisa mencegah para pencuri melarikan diri,” ujarnya di hadapan para senator.

Ia menambahkan bahwa penggunaan CCTV modern, kaca lebih kuat, dan koordinasi internal yang baik dapat mencegah hilangnya perhiasan senilai sekitar €88 juta atau US$102 juta atau sekitar Rp 1,63 triliun.

Audit 2019 yang Diabaikan

Laporan tersebut juga menyoroti temuan lama yang tidak pernah ditindaklanjuti.

Audit keamanan tahun 2019 oleh Van Cleef & Arpels menandai balkon tepi sungai—jalur masuk para pencuri—sebagai titik rawan yang dapat dijangkau dengan tangga portabel.

Corbin memastikan Direktur Louvre saat ini, Laurence des Cars, tidak mengetahui audit itu karena tak pernah diserahkan oleh pendahulunya, Jean-Luc Martinez.

Temuan ini menambah tekanan pada Des Cars, direktur wanita pertama Louvre yang diangkat Presiden Emmanuel Macron pada 2021.