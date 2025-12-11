AS Sita Tanker Raksasa di Lepas Pantai Venezuela, Harga Minyak Dunia Naik 1,3 Persen

Ringkasan Berita: AS menyita kapal tanker raksasa di lepas pantai Venezuela, memicu kenaikan harga minyak dunia 1,3 persen.

Trump menyebut kapal itu “yang terbesar yang pernah disita”.

Media internasional melaporkan langkah ini sebagai eskalasi tekanan Washington terhadap Nicolás Maduro, di tengah peningkatan kehadiran militer AS di Karibia.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali terjadi.

Terkini, militer AS menyita sebuah kapal tanker minyak raksasa di lepas pantai Venezuela, Rabu (10/12/2025),

Operasi tersebut memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 1,3 persen.

Presiden AS, Donald Trump mengonfirmasi penyitaan itu kepada wartawan.

Dia menyebut penyitaan kapal tanker di lepas pantai Venezuela sebagai "yang terbesar".

Trump tidak merinci pemilik kapal maupun nasib muatan minyaknya.

“Kurasa kita akan menyimpannya. Saya tidak tahu,” ujarnya, seperti dikutip NBC News.

Video Dramatis Penyitaan Kapal Raksasa

Jaksa Agung AS Pam Bondi mengunggah rekaman operasi ke X.

Video berdurasi 45 detik itu memperlihatkan personel bersenjata turun dari helikopter ke dek kapal.

Bondi menjelaskan FBI, Homeland Security Investigations, dan Penjaga Pantai AS mengeksekusi surat perintah penyitaan terhadap kapal yang diduga mengangkut minyak bersanksi dari Venezuela dan Iran.

“Selama bertahun-tahun kapal itu dikenai sanksi karena mendukung jaringan pengiriman minyak ilegal terkait organisasi teroris asing,” ujarnya.

Dua pejabat AS mengatakan kepada NBC News, tim yang melakukan rappelling berasal dari Maritime Security Response Team, unit elit Penjaga Pantai yang terlatih untuk boarding berisiko tinggi.

Harga Minyak Melonjak

Laporan penyitaan yang beredar sepanjang hari memicu kenaikan harga minyak global.

Pada pukul 15.45 ET, harga minyak mentah naik lebih dari 1,3 persen atau sekitar 75 sen.

Tekanan terhadap Venezuela