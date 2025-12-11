Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sebelum Ditangkap di Bali, Bonnie Blue Sudah Diwanti-wanti soal UU Pornografi di Indonesia

Rekan sejawatnya mengaku sempat mewanti-wanti Bonnie Blue soal UU Pornografi di Indonesia yang sangat keras

Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie
Sebelum Ditangkap di Bali, Bonnie Blue Sudah Diwanti-wanti soal UU Pornografi di Indonesia
instagram/onlybonnieblue
PROFIL BONNIE BLUE - Tangkap layar unggahan Bonnie Blue di instagram/onlybonnieblue. Sosok bintang Only Fans Bonnie Blue ditangkap di Bali karena dugaan pembuatan film panas 

Ringkasan Berita:
  • Bonnie Blue, kreator OnlyFans asal Inggris, ditangkap di atas dugaan pelanggaran UU Pornografi
  • Rekan sejawatnya mengaku sudah memperingatkan Bonnie soal ketatnya aturan pornografi di Indonesia namun diabaikan
  • Pemeriksaan polisi belum menemukan unsur pornografi, meski terdapat barang bukti seperti kamera dan alat kontrasepsi
  • Isu penyalahgunaan izin tinggal muncul, karena Bonnie Blue dan tiga WNA lainnya diduga menggunakan KITAS atau visa wisata untuk membuat konten komersial di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penahanan bintang OnlyFans Bonnie Blue di Bali terus menjadi sorotan internasional.

Seperti yang diketahui, pembuat konten dewasa asal Inggris berusia 26 tahun ini ditangkap Polres Badung pada Kamis malam (5/12/2025).

Tak sendirian, sosok yang memiliki nama asli Tia Billinger ini ditangkap bersama 17 pria Warga Negara Asing (WNA) lainnya di sebuah studio sewaan di kawasan Kuta.

Adapun penangkapan tersebut dilakukan atas laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi Indonesia.

Namun, setelah dilalukan pemeriksaan awal, 14 WNA pria langsung dipulangkan karena dinilai tidak berbukti memenuhi unsur pidana.

Sementara itu, tiga pria WNA lainnya bersama Bonnie Blue masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Mapolres Badung.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kamera profesional, alat kontrasepsi, obat kuat pria, flash drive, dan pelumas.

Polres Badung juga mengamankan mobil pikap berlabelkan "BangBus" yang diduga digunakan untuk tur pembuatan video Bonnie Blue selama di Bali.

BONNIE BLUE BALI - Rekaman video TikTok saat Bonnie Blue berkeliling Bali menggunakan mobil pikap Bangbus yang dimilikinya
BONNIE BLUE BALI - Rekaman video TikTok saat Bonnie Blue berkeliling Bali menggunakan mobil pikap Bangbus yang dimilikinya (Tiktok/bonnieblue)

Sebelum kejadian kontroversial ini terjadi, seorang rekan sesama kreator konten dewasa asal Australia, Annie Knight mengklaim sudah memperingatkan Bonnie Blue tentang risiko besar yang mengintai di Indonesia.

Dikutip dari Daily Mail, Annie Knight ini sudah mewanti-wanti rekan sejawatnya itu soal UU Pornografi di Indonesia yang sangat keras mengingat warga negaranya mayoritas beragama Muslim.

"Aku sudah mencoba memperingatkannya (Bonnie Blue) tentang konsekuensi dari pembuatan konten pornografi di Bali,” kata Knight kepada Daily Mail.

"Indonesia punya aturan yang sangat ketat soal ini, dan Bali bukan tempat yang aman untuk konten semacam itu," tambahnya.

Baca juga: Pencuri 11 Pakaian di Bali Ternyata Siswa SMA Otani Kyoto Jepang, Kepala Sekolah Minta Maaf

Namun demikian, peringatan Knight ini diabaikan Bonnie Blue yang kemudian tetap berangkat ke Bali sembari berkeliling menggunakan pikap berlabel nama salah satu situs pornografi di Amerika Serikat.

Terkait penangkapan Bonnie Blue sendiri, Knight menyampaikan harapannya agar Bonnie Blue baik-baik saja sekana dutagab.

“Aku harap dia selamat, karena ditangkap di negara lain pasti pengalaman yang mengerikan, dan aku tidak ingin hal itu menimpa siapa pun.” pungkas Annie Knight,

Halaman 1/3
123
Tags:
Bonnie Blue
Polres Badung
OnlyFans
Bintang OnlyFans
UU Pornografi
Bali
