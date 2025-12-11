Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Teknologi

NASA Kehilangan Kontak dengan Wahana MAVEN di Mars, Investigasi Teknis Dimulai

NASA hilang kontak dengan wahana MAVEN yang mengorbit Mars selama lebih dari satu dekade, penyebabnya sedang diinvestigasi.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
WAHANA MAVEN MARS - NASA kehilangan kontak dengan pesawat ruang angkasa MAVEN, salah satu orbiter utama AS yang telah mengorbit Mars sejak satu dekade lalu. 

Ringkasan Berita:
  • NASA kehilangan kontak dengan orbiter MAVEN yang telah mengorbit Mars lebih dari satu dekade.
  • MAVEN berhenti mengirim sinyal usai melintasi bagian belakang Mars, meski semua sistem sebelumnya normal.
  • Wahana ini mempelajari atmosfer atas Mars dan menjadi relai komunikasi bagi Curiosity dan Perseverance.
  • NASA masih menyelidiki anomali tersebut dan berupaya memulihkan koneksi sambil mengandalkan dua orbiter lain yang masih aktif.

 

TRIBUNNEWS.COM - NASA kehilangan kontak dengan pesawat ruang angkasa MAVEN, salah satu orbiter utama AS yang telah mengorbit Mars sejak satu dekade lalu.

Badan antariksa tersebut menyatakan tengah melakukan investigasi teknis untuk memulihkan komunikasi.

MAVEN adalah singkatan dari Mars Atmosphere and Volatile Evolution.

MAVEN adalah sebuah wahana antariksa NASA yang dirancang untuk mempelajari atmosfer atas Mars dan memahami bagaimana planet itu kehilangan sebagian besar atmosfernya ke ruang angkasa.

Diluncurkan pada 2013 dan mulai mengorbit Mars pada 2014, MAVEN juga berfungsi sebagai relai komunikasi penting bagi rover Curiosity dan Perseverance.

Kehilangan Sinyal usai Melintasi Belakang Mars

The Guardian pada Rabu (10/12/2025) melaporkan MAVEN secara tiba-tiba berhenti mengirim sinyal ke stasiun bumi saat melintasi bagian belakang Mars pada akhir pekan.

NASA mengatakan seluruh sistem wahana tampak normal sebelum memasuki bayangan planet.

Ketika keluar dari orbit belakang, wahana tidak lagi merespons.

“Telemetri menunjukkan semua subsistem bekerja normal sebelum mengorbit di belakang Mars.

Pesawat ruang angkasa dan tim operasi sedang menyelidiki anomali tersebut,” kata NASA dalam pernyataan resminya.

Misi Ilmiah MAVEN

Baca juga: Benarkah Komet 3I/ATLAS Pesawat Alien? Ini Penjelasan NASA

Associated Press (AP) melaporkan MAVEN—diluncurkan pada 2013 dan mulai beroperasi di Mars pada 2014—memiliki misi utama mempelajari atmosfer atas Mars dan interaksinya dengan angin matahari.

Temuan misi ini membantu membentuk teori bahwa atmosfer Mars hilang ke ruang angkasa selama jutaan tahun akibat aktivitas matahari.

Selain menjalankan misi ilmiah, MAVEN juga menjadi relai komunikasi penting bagi dua robot penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, yang masih beroperasi di permukaan planet tersebut.

Investigasi Masih Berjalan

Investigasi sedang berlangsung untuk menentukan penyebab hilangnya sinyal, terutama karena MAVEN telah melampaui umur misi awalnya yang hanya diperkirakan satu tahun.

Orbiter Lain Masih Aktif

NASA menegaskan masih memiliki dua wahana aktif di orbit Mars: Mars Reconnaissance Orbiter yang diluncurkan pada 2005 dan Mars Odyssey yang mengudara sejak 2001.

The Independent melaporkan tim teknik NASA sedang berusaha memulihkan jalur komunikasi sebelum dampaknya meluas pada operasi ilmiah dan jaringan relai antara planet.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

NASA
Mars
MAVEN
misi luar angkasa
