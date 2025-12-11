Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Palestina Vs Israel

Gaza Makin Memprihatinkan, Badai Byron Tenggelamkan Tenda Warga, Ribuan Keluarga Mengungsi Lagi

Badai Byron rendam tenda pengungsi di Gaza, memaksa ribuan keluarga melarikan diri di tengah minimnya bantuan akibat blokade Israel.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
GAZA BANJIR - Tenda-tenda pengungsian di Jalur Gaza kembali terendam banjir. Para pejabat Palestina memperingatkan badai musim dingin ini diperkirakan bertahan hingga Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Badai Byron kembali merendam tenda pengungsi di Gaza, memaksa ratusan keluarga mencari tempat kering.
  • OCHA menyebut 850.000 pengungsi di 761 lokasi terancam banjir, dengan tenda tipis dan kamp yang dibangun di tanah rawan.
  • PBB memperingatkan risiko penyakit, sementara ribuan keluarga mengungsi lagi di tengah minimnya bantuan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Tenda-tenda pengungsian di Jalur Gaza kembali terendam banjir.

Badai Byron membawa hujan lebat, angin kencang, dan suhu dingin ekstrem ke wilayah yang masih terkungkung blokade.

Al Jazeera melaporkan keluarga-keluarga mengirim panggilan darurat saat tenda mereka tergenang, sementara ratusan lainnya terpaksa meninggalkan lokasi pengungsian untuk mencari tempat yang lebih kering.

Para pejabat Palestina memperingatkan badai musim dingin ini diperkirakan bertahan hingga Jumat (12/12/2025).

Cuaca ekstrem itu dikhawatirkan memicu banjir bandang, hujan es, dan kerusakan tambahan di wilayah yang telah dilanda krisis kemanusiaan selama dua tahun terakhir.

OCHA PBB melaporkan sekitar 850.000 pengungsi yang tersebar di 761 lokasi berada dalam risiko banjir tertinggi.

Banjir sebelumnya telah menyapu lebih dari 200 lokasi berisiko tinggi dan berdampak pada lebih dari 140.000 orang.

OCHA PBB adalah Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

Lembaga ini bertugas mengoordinasikan respons kemanusiaan internasional ketika terjadi krisis, seperti perang, bencana alam, kelaparan, dan keadaan darurat lainnya.

OCHA memantau kondisi di lapangan, mengumpulkan data, menilai kebutuhan warga, serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat dan cepat.

Di Rafah, Pertahanan Sipil Palestina menerima puluhan panggilan darurat dari keluarga yang terjebak di dalam tenda.

“Meski peralatan kami sangat terbatas, tim terus berupaya menjangkau warga yang membutuhkan,” tulis lembaga itu di Telegram.

Rekaman yang diverifikasi Al Jazeera menunjukkan warga menggali parit di sekitar tenda untuk mencegah air masuk.

Upaya ini tidak banyak membantu karena hujan terus mengguyur wilayah selatan Gaza.

Pengungsian Rawan Banjir dan Penyakit

Tags:
Gaza
Badai Byron
Palestina
Israel
banjir
Tribunnews
