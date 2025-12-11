10 Negara dengan Estimasi Kelahiran Terbanyak di Dunia Tahun 2025, Indonesia Urutan ke-6

Ringkasan Berita: Pertumbuhan penduduk dunia tahun 2025 masih terkonsentrasi di negara berkembang, dengan India, China, dan Nigeria mencatat kelahiran tertinggi.

Indonesia menempati posisi ke-6 dengan lebih dari 4,4 juta kelahiran, sekaligus memasuki masa bonus demografi yang berpotensi mendorong ekonomi nasional.

Namun, tantangan seperti kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi faktor penentu keberhasilan memanfaatkan peluang demografi tersebut.



TRIBUNNEWS.COM - Data demografi global tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dunia masih terpusat pada negara-negara berkembang.

Sepuluh negara mencatat angka kelahiran tertinggi, mayoritas berasal dari kawasan Asia Selatan dan Afrika.

Indonesia masuk dalam daftar tersebut di urutan ke-6, menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menembus posisi teratas.

Berdasarkan data Prospek Populasi Dunia PBB 2024 yang diolah oleh Our World in Data, berikut 10 negara dengan estimasi jumlah kelahiran terbanyak pada 2025:

1. India: 23.073.268

2. China: 8.709.352

3. Nigeria: 7.640.590

4. Pakistan: 6.909.545

5. Republik Demokratik Kongo: 4.559.718

6. Indonesia: 4.440.838

7. Ethiopia: 4.176.742

8. Amerika Serikat: 3.663.798

9. Bangladesh: 3.441.259

10. Brasil: 2.528.724

Meskipun angka kelahiran global telah turun dari sekitar 5 anak per wanita pada tahun 1970 menjadi sekitar 2 anak per wanita pada tahun 2025, India diperkirakan tetap menyumbang 17 persen dari total kelahiran dunia tahun ini.