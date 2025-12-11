Glico Tarik 6 Juta Produk Pocky di Jepang Lantaran Kontaminasi Bau Cengkeh
Penarikan massal Pocky ini dilakukan setelah sejumlah besar penggemar camilan manis ini mengajukan komplain terkait rasa yang aneh
Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie
Ringkasan Berita:
- Glico menarik sekitar enam juta produk Pocky di Jepang setelah banyak konsumen mengeluhkan rasa aneh.
- Investigasi menemukan biji kakao untuk lapisan cokelat terkontaminasi aroma cengkeh dan jinten selama penyimpanan.
- Meski dinyatakan aman dikonsumsi, penarikan dilakukan demi menjaga kualitas, dan Glico berjanji memperketat pengawasan rantai pasok.
TRIBUNNEWS.COM - Nama Pocky yang dikenal sebagai salah satu camilan favorit sepanjang masa di Jepang tengah menjadi sorotan publik.
Hal ini terjadi lantaran stik biskuit yang biasanya disajikan dengan lapisan saus cokelat ini mengalami penarikan massal dari produsennya Glico pada awal Desember ini.
Penarikan massal ini dilakukan terhadap produk Pocky yang beredar bebas di Jepang setelah sejumlah besar penggemarnya ini mengajukan komplain terkait rasa yang aneh pada cemilan tersebut kepada Glico belakangan ini
Dikutip dari Soranews, sejak pertengahan Oktober lalu sejumlah besar pembeli Pocky di Jepang melaporkan bahwa adanya rasa yang salah pada cemilan manis yang biasa mereka makan ini.
Bukan karena camilan tersebut kedaluwarsa ataupun rasanya yang menjadi tengik atau busuk, komplain diajukan karena ada rasa "aneh" lainnya yang memengaruhi cita rasa manis dari Pocky.
Setelah menerima banyaknya keluhan tersebut, Glico kemudian melakukan investigasi internal.
Hasilnya, pihak Glico menemukan bahwa biji kakao untuk lapisan cokelat Pocky yang disimpan di gudang perusahaan logistik eksternal selama delapan bulan telah mengalami kontaminasi.
Masalah kontaminasi ini muncul ketika biji kakao tersebut disimpan berdekatan dengan rempah aromatik seperti cengkeh dan jinten.
Karena durasi penyimpanan yang cukup lama tersebut, aroma dari cengkeh dan jinten tersebut pun mengkontaminasi rasa dari biji kakao yang mereka simpan tersebut.
Saat diproses menjadi produk akhir, efek aroma tersebut ikut terbawa hingga mengubah rasa Pocky sehingga terasa tidak sesuai harapan konsumen.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Kamis (10/12/2025) Glico mengakui kesalahan prosedur yang terjadi dalam produksi Pocky yang mereka kelola selama delapan bulan ini.
Namun demikian, pihak Glico menyatakan bahwa Pocky yang terkontaminasi dengan bau cengkeh dan jinten tersebut tetap aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Guna memertahankan kualitasnya, Glico juga mengumumkan akan melakukan penarikan pada sekitar enam juta unit dari 20 varian produk cokelat yang terkontaminasi oleh bau cengkeh dan jinten tersebut.
Penarikan juga berlaku untuk beberapa produk non-Pocky yang ikut terkontaminasi oleh bau cengkeh dan jinten .
Adapun daftar produk yang ditarik oleh Glico adalah sebagai berikut:
- Pocky Chocolate (tanggal kedaluwarsa 2026.5～8, 2026.9 jika diikuti "SS" setelah garis miring, kode produk Jan 4901005009158)
- Pocky Gokusobu (2026.5～8, 2026.9 jika diikuti "SS" setelah garis miring, JAN 4901005009134)
- Pocky Chocolate (8-pouch pack) (2026.5～8, 2026.9 jika diikuti "SS" setelah garis miring, JAN 4901005010017)
- Business-use Pocky Chocolate (2026.5～8, 2026.9 jika kode baris kedua dimulai dengan SS, JAN 4901005009172)
- Pocky Chocolate Prize Version (tanggal kedaluwarsa 2026.5～8, 2026.9 jika diikuti "SS" setelah garis miring, JAN 4901005009196)
- Sales Promotion Pocky Chocolate (tanggal kedaluwarsa 2026.5～8, 2026.9 jika diikuti "SS" setelah garis miring, tanpa Kode JAN)
- Fuyu no Kuchidoke Pocky (tanggal kedaluwarsa 2026.6～8, JAN 4901005010529)
- Fuyu no Kuchidoke Pocky (irregular items) (tanggal kedaluwarsa 2026.6～9, JAN 4901005186965)
- Giant Pocky (tanggal kedaluwarsa 2026.7～8, JAN 4901005512733)
- Giant Dream Pocky (tanggal kedaluwarsa 2026.8～9, JAN 4901005565876)
- Pocky Megami no Ruby (tanggal kedaluwarsa 2026.8, JAN 4901005512757)
- Pocky Otona no Kohaku (tanggal kedaluwarsa 2026.8, JAN 4901005512740)
- Kobe Roast Chocolat Hojun Cacao (tanggal kedaluwarsa 2026.5～9, JAN 4901005004788)
- Kobe Roast Chocolat Gaufre (tanggal kedaluwarsa 2026.7～8, JAN 4901005004771 dan 4901005008151)
- Mental Balance Chocolate Gaba (tanggal kedaluwarsa 2026.7～8, JAN 4901005109803)
- Mental Balance Chocolate Gaba Milk (tanggal kedaluwarsa 2026.7～8, JAN 4901005109797)
- Mental Balance Chocolate Gaba Milk (small pouch) (tanggal kedaluwarsa 2026.7～9, JAN 49660272)
- Mental Balance Chocolate Gaba Milk Reduced-sweetness Bitter (tanggal kedaluwarsa 2026.6～8, JAN 4901005501942)
- Liberia (Bitter) (tanggal kedaluwarsa 2026.8～10, JAN 4901005500655)
- Liberia (Milk) (tanggal kedaluwarsa 2026.8～10, JAN 4901005500068)
