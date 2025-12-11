Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Wanita di Guangdong Tiongkok Panjat Dinding Apartemen untuk Sembunyi dari Istri Kekasih

Wanita berambut panjang yang tidak diidentifikasi tersebut dilaporkan berada di lantai 10 ketika kejadian berlangsung

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Wanita di Guangdong Tiongkok Panjat Dinding Apartemen untuk Sembunyi dari Istri Kekasih
ettoday.net
PANJAT DINDING - Seorang wanita di Tiongkok viral di internet setelah nekat melarikan diri dari apartemen bertingkat tinggi demi menghindari tertangkap basah oleh istri kekasihnya. Rekaman yang beredar menunjukkan wanita itu memanjat dinding luar dan pipa air gedung sambil mengenakan rok mini, memicu kehebohan di media sosial Tiongkok daratan (ettoday.net) 

Ringkasan Berita:
  • Seorang wanita di Guangdong viral setelah memanjat sisi luar apartemen lantai 10 untuk menghindari istri kekasihnya.  
  • Ia sempat tergelincir namun diselamatkan tetangga yang menariknya masuk.  
  • Insiden itu memicu komentar satir dan belum ditanggapi polisi.

TRIBUNNEWS.COM, TIONGKOK - Seorang wanita di Tiongkok viral di internet setelah nekat melarikan diri dari apartemen bertingkat tinggi demi menghindari tertangkap basah oleh istri kekasihnya.

Rekaman yang beredar menunjukkan wanita itu memanjat dinding luar dan pipa air gedung sambil mengenakan rok mini, memicu kehebohan di media sosial Tiongkok daratan.

Insiden ini terjadi pada 30 November di sebuah kompleks perumahan di Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan.

Wanita berambut panjang yang tidak diidentifikasi tersebut dilaporkan berada di lantai 10 ketika kejadian berlangsung.

Menurut ETtoday, ia diduga sedang berselingkuh dengan penghuni pria unit tersebut.

Saat istri pria itu tiba-tiba pulang, pria itu disebut mendesaknya untuk bersembunyi di balkon atau memanjat keluar agar tidak ketahuan.

Baca juga: Pemilik Restoran Tiongkok di Jepang Ditangkap Usai Curi 30 Kg Sisa Tulang Ikan Senilai Rp22 Ribu

Dalam video, wanita itu terlihat memegang ponsel dengan satu tangan sambil bergerak panik di sepanjang sisi luar gedung.

Ia sempat berbicara singkat dengan seorang pria tanpa baju—diduga kekasihnya—melalui jendela, sebelum pria itu menghilang dari pandangan.

Wanita itu kemudian mencoba menuruni pipa air, namun kehilangan pijakan dan meluncur turun satu lantai.

Beruntung ia berhasil menahan diri di tepi balkon lantai 9 sambil mencengkeram pipa dengan kuat.

Merasa terjebak, ia bergerak ke arah jendela tetangga dan mengetuk kaca untuk meminta pertolongan.

Tetangga tersebut membuka jendela dan menariknya masuk, menyelamatkannya dari potensi jatuh fatal.

Belum diketahui apakah istri tetangga itu memahami situasi sebenarnya, dan sejauh ini polisi setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Video tersebut memicu beragam komentar satir di media sosial.

"Apa yang tadinya hanya diketahui tiga orang, sekarang diketahui seluruh lingkungan" 

“Kalau dibilang penakut, dia berani memanjat gedung tinggi. Kalau dibilang pemberani, dia tak berani menghadapi istri sah pria itu.”

“Wanita ini mempertaruhkan segalanya untuk apa? Untuk pria yang bahkan tak mau membayar kamar hotel dan begitu takut pada istrinya sehingga membiarkan dia mengambil semua risiko.”

“Sekarang, berselingkuh sudah seperti keahlian teknis,” 

SUMBER

 

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Seleb

Marshanda Berusaha Kuat di Tengah Konflik Keluarga yang Menguras Emosi

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Tiongkok
apartemen
Guangdong
