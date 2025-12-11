Trump Umumkan Susunan Dewan Perdamaian Gaza Awal Tahun Depan, Deretan Tokoh Dunia Mainkan Peran

Ringkasan Berita: Presiden AS Donald Trump menyatakan susunan Dewan Perdamaian Gaza akan dirilis awal tahun depan, dengan klaim bahwa sejumlah raja, presiden, dan perdana menteri telah menyatakan minat.

Pembentukan dewan ini telah disahkan lewat Resolusi DK PBB, yang memberi mandat untuk menjaga gencatan senjata Israel–Hamas.

Dewan akan mengelola pendanaan internasional, mengawasi rekonstruksi besar-besaran Gaza, dan memimpin pemerintahan transisi guna menciptakan jalur aman menuju stabilitas jangka panjang.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan bahwa daftar anggota Dewan Perdamaian Gaza akan diumumkan pada awal tahun depan.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara ekonomi di Ruang Roosevelt, Gedung Putih, Rabu (10/12/2025) waktu setempat.

Dalam keterangan resminya, Trump menyebut dewan tersebut akan diisi para tokoh dunia yang telah menyatakan minat kuat untuk terlibat, bahkan menyebutnya sebagai “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada”.

Sejauh ini, belum ada nama tokoh dunia yang diumumkan secara resmi terkait keterlibatan dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Trump hanya menyebut bahwa sejumlah raja, presiden, dan perdana menteri telah menyatakan minat untuk bergabung, tanpa merinci identitas mereka.

“Antusiasme dari para pemimpin dunia sangat tinggi. Para raja, presiden, perdana menteri mereka semua ingin berada di Dewan Perdamaian,” ujar Trump, mengutip dari Ynetnews.

Sumber-sumber diplomatik internasional hingga kini juga belum memberikan konfirmasi mengenai pemimpin mana yang telah melakukan komunikasi langsung dengan Gedung Putih terkait keikutsertaan dalam dewan ini.

Namun, negara-negara Arab dan Islam, serta beberapa negara Eropa, sebelumnya tercatat menyatakan dukungan terhadap rencana stabilisasi Gaza yang diajukan AS, menjadikan mereka kandidat potensial untuk terlibat ketika dewan resmi dibentuk.

Bagian dari Rencana Besar untuk Stabilitas Gaza

Trump memastikan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang disiapkan sebagai motor stabilitas kawasan, akan diumumkan awal tahun depan.

Adapun pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebelumnya telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November.

Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu tidak hanya mengesahkan dewan, tetapi juga mengizinkan negara-negara peserta untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara di Gaza.

Nantinya Dewan Perdamaian Gaza dibentuk sebagai elemen utama dalam rencana diplomatik untuk menjaga gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas.

PBB memberi mandat kepada dewan untuk memastikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan. Dewan akan memantau situasi keamanan, menangani pelanggaran, dan bekerja sama dengan negara-negara kontributor keamanan untuk menjaga stabilitas di lapangan.

Tak hanya itu Dewan bertanggung jawab mengelola alur pendanaan global untuk Gaza, termasuk bantuan kemanusiaan, rehabilitasi layanan publik, dan dukungan jangka panjang.

Semua bantuan yang masuk akan disalurkan melalui kerangka kerja yang disepakati bersama negara peserta.