Hamas Akhirnya Mau Serahkan Senjata, tapi Menolak Bila Dipaksa

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perundingan terkait pelucutan senjata.

Namun, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan atau ultimatum untuk menyerahkan persenjataan mereka.

Sikap ini diungkapkan oleh seorang sumber dari Hamas kepada The Times of Israel di Doha, Qatar, pada Minggu lalu.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Hamas hanya akan setuju untuk meletakkan senjata melalui negosiasi yang menghasilkan pembentukan negara Palestina.

"Ini tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau ultimatum," tegas sumber tersebut.

Kesiapan Hamas untuk membahas isu pelucutan senjata ini dapat menandai perubahan signifikan dari sikap mereka sebelumnya, yang selalu menolak mentah-mentah tuntutan perlucutan.

Namun, kondisi berat yang mereka ajukan dipastikan akan semakin memperumit upaya Washington untuk menjaga gencatan senjata di Gaza.

Rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebagian besar bergantung pada kesediaan Hamas untuk melucuti senjata.

Israel sendiri telah berjanji untuk melanjutkan perang jika kelompok Palestina tersebut tidak setuju menyerahkan senjatanya secara sukarela.

Seorang diplomat Arab menyampaikan bahwa Hamas telah menunjukkan indikasi kesediaan untuk menerima proses pelucutan senjata bertahap, yang dapat diawali dengan penyerahan atau penghancuran senjata berat, seperti roket dan misil.

"Isu persenjataan terkait dengan isu politik, dan oleh karena itu, memerlukan solusi politik," ucap salah seorang sumber Hamas.

Ia juga menegaskan hak warga Palestina untuk mengangkat senjata terhadap apa yang mereka sebut sebagai "78 tahun pendudukan Israel".

Meskipun AS berharap dapat mengumumkan transisi ke fase kedua rencana perdamaian tersebut bulan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengindikasikan bahwa perundingan mengenai pelucutan senjata Hamas masih dalam tahap awal.

Masih banyak pertanyaan terkait implementasi yang perlu dijawab.

Sementara itu, Hamas tetap teguh pada posisi mereka mengenai serangan yang mereka lakukan pada 7 Oktober 2023, mengklaim bahwa mereka tidak punya pilihan lain.

