Komisi I DPR: Langkah Diplomasi Prabowo ke Rusia Perkuat Kerja Sama 75 Tahun Hubungan Diplomatik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menanggapi langkah diplomasi proaktif yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dalam kunjungan kenegaraan terbarunya ke Moskow, Rusia, pada Rabu (10/12/2025).

Kunjungan ini merupakan lawatan kedua Presiden Prabowo ke Rusia dalam kurun waktu satu tahun.

Menurut Farah, intensitas kunjungan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar di tengah dinamika geopolitik global.

"Ini merupakan bukti nyata diplomasi proaktif kita. Kunjungan kenegaraan ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana kita menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa memihak blok manapun demi kepentingan nasional," ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini memandang pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin sebagai momentum strategis yang menandai puncak peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Pertemuan ini pun dinilai menjadi fondasi vital bagi penguatan kerja sama masa depan yang lebih konkret dan saling menguntungkan.

Farah menyoroti bahwa solidnya hubungan bilateral ini tercermin dari rangkaian kesepakatan strategis yang terjalin sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, tahun ini menorehkan sejarah baru dengan tercapainya berbagai tonggak krusial, mulai dari kesepakatan investasi Danantara-RDIF senilai Rp34 triliun, penyelesaian substansial perundingan I-EAEU Free Trade Agreement, pembukaan kembali penerbangan langsung, hingga ratifikasi UU Ekstradisi.

Dinamika ini diperkuat dengan penandatanganan MoU terbaru di sektor perkapalan dan riset ilmiah asbes krisotil oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, dengan Pemerintah Rusia yang dilakukan pada Senin, 8 Desember 2025.

"Berbagai capaian strategis ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita telah berkembang jauh, menuju kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan. Kami memandang komitmen ini sebagai langkah positif dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional," jelas Farah.

Terkait hal tersebut, dia menambahkan optimisnya terhadap potensi perluasan kerja sama ke sektor-sektor vital lainnya.

"Kunjungan kenegaraan Bapak Presiden kali ini tentunya membuka pintu kolaborasi yang semakin lebar. Kami melihat peluang besar untuk memperkuat sinergi di berbagai sektor strategis yang tidak hanya akan mengakselerasi pembangunan nasional, tetapi juga meningkatkan peran aktif Indonesia di kancah internasional," tegasnya.

Lebih lanjut, Farah menilai bahwa capaian ini tidak terlepas dari penandatanganan Declaration of Strategic Partnership yang telah dilakukan oleh kedua presiden pada Juni 2025 lalu.

"Kemitraan strategis tersebut terbukti langsung memberikan dampak positif. Pertumbuhan perdagangan yang signifikan hingga 17 persen tahun ini menegaskan bahwa hubungan diplomatik yang erat berbanding lurus dengan keuntungan ekonomi bagi rakyat," paparnya.

Lebih lanjut, Farah menilai bahwa pola hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia ini dapat dijadikan acuan bagi diplomasi Indonesia ke depannya.

"Hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan produktif seperti ini patut dijadikan contoh. Kami berharap agar hubungan serupa yang berbasis pada keuntungan bersama dan kesetaraan juga dapat dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo dengan negara-negara mitra lainnya," tandasnya.