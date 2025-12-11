10 Negara Pengekspor Kayu Teratas: China Memimpin, Indonesia Pengekspor Utama di Asia-Pasifik

Ringkasan Berita: Negara-negara pengekspor kayu memberikan kontribusi besar terhadap pasar kayu global dan pertumbuhan ekonomi.

China muncul sebagai pengekspor kayu terbesar pada tahun 2024 lalu.

Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara pengekspor kayu teratas.

TRIBUNNEWS.COM - Industri ekspor kayu berkembang pesat dengan banyak negara yang memberikan kontribusi besar pada pasar global.

Negara-negara pengekspor kayu memberikan kontribusi besar terhadap pasar kayu global dan pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok, Kanada, dan Jerman menjadi pemain kunci dan eksportir kayu terkemuka yang menggunakan inovasi dan keberlanjutan.

China muncul sebagai pengekspor kayu terbesar pada tahun 2024 lalu.

Dilansir laman TradeImeX, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara pengekspor kayu teratas.

TradeImeX merupakan penyedia data perdagangan global terkemuka, yang menawarkan data perdagangan impor-ekspor komprehensif, data pengiriman, dan statistik data pelabuhan untuk lebih dari 100 negara di 6 benua.

Rekomendasi Untuk Anda

Berdasarkan data ekspor kayu per negara dan data negara pengekspor kayu, inilah 10 negara pengekspor kayu teratas pada tahun 2024-2025:

Dengan sumber daya kehutanan yang melimpah dan talenta manufaktur yang maju, China terus memimpin sebagai pengekspor kayu terbesar di dunia.

China mengekspor kayu terbanyak ke AS pada tahun 2024, senilai $2,93 miliar.

Dikenal karena praktik kehutanan berkelanjutannya, Kanada memegang pangsa pasar penuh dalam industri ekspor kayu global.

Kanada mengekspor kayu terbanyak ke AS pada tahun 2024, senilai $11,52 miliar.

Baca juga: 10 Negara Penghasil Kayu Terbesar di Dunia: AS Jadi Produsen Teratas, Indonesia Peringkat Berapa?

3. Jerman ($10,35 miliar)

Terkenal dengan produk kayunya yang luar biasa, Jerman tetap menjadi pesaing utama di pasar ekspor kayu global.

Jerman mengekspor kayu terbanyak ke Austria pada tahun 2024, senilai $1,27 miliar.

4. Amerika Serikat ($9,56 miliar)

Dengan beragam spesies kayu dan sektor manufaktur yang kuat, Amerika Serikat (AS) masih menjadi peserta utama dalam ekspor kayu.

AS mengekspor kayu terbanyak ke Kanada pada tahun 2024, senilai $2,46 miliar.

5. Vietnam ($6,87 miliar)