Menteri Kelautan Korsel Mundur meski Belum Terbukti Terima Suap, Akui Tak Ingin Bebani Presiden

Menteri Kelautan Korsel memilih mundur meski tuduhan terkait suap yang diterimanya belum terbukti. Dia mengaku enggan membebani Presiden Lee.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Garudea Prabawati
MENTERI MUNDUR - Menteri Kelautan Korea Selatan (Korsel), Chun Jae-soo, memutuskan mundur setelah dituduh menerima suap berupa uang dan dua jam tangan mewah dari Gereja Unifikasi, Rabu (10/12/2025). Dia mengungkapkan alasannya mundur karena tidak ingin membebani Presiden Korsel, Lee Jae-myung, dalam menjalankan pemerintahannya. 

Ringkasan Berita:
  • Menteri Kelautan Korsel, Chun Jae-soo, memilih mundur dari jabatannya setelah dituduh menerima suap dari Gereja Unifikasi berupa uang dan dua jam tangan mewah.
  • Keputusannya itu salah satunya dilandasi karena tidak ingin membebani Presiden Korsel, Lee Jae-myung, dalam menjalankan tugasnya.
  • Adapun tuduhan ini berawal dari kesaksian seorang terdakwa dari Gereja Unifikasi terkait pemberian bantuan finansial.
  • Di sisi lain, skandal ini dimanfaatkan oleh oposisi pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan Korea Selatan (Korsel), Chun Jae-soo, mundur dari jabatanya meski belum terbukti menerima uang hasil suap pada Rabu (10/12/2025).

Dikutip dari NHK, Chun Jae-soo mengumumkan mundur setelah dituduh menerima uang suap dari Gereja Unifikasi.

Adapun kelompok gereja tersebut diduga turut memberikan suap kepada mantan ibu negara Korsel sekaligus istri eks Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee.

Kim pun telah dituntut 15 tahun penjara atas berbagai kasus yang menjeratnya, termasuk terkait dugaan menerima suap berupa tas mewah merek Chanel, kalung berlian, dan ginseng Korea dari Gereja Unifikasi.

Menurut dakwaan jaksa, suap itu diberikan kepada Kim agar Gereja Unifikasi memperoleh pengaruh.

Baca juga: Drama Baru Antar-Korea: Presiden Korsel Pertimbangkan Minta Maaf atas Provokasi Era Yoon Suk Yeol

Sementara, mundurnya Chun Jae-soo setelah ia dituduh menerima suap berupa uang senilai 30-40 juta won dan dua jam tangan mewah dari seorang pejabat Gereja Unifikasi.

Berdasarkan pemberitaan The Korean Times, suap itu diduga dilakukan pejabata Gereja Unifikasi untuk memanfaatkan pengaruh Chun Jae-soo sebagai menteri dalam proyek pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Korea dan Jepang.

Di sisi lain, Chun Jae-soo mengaku sempat bimbang terkait keputusan mundurnya tersebut.

Pasalnya, dia khawatir pengunduran dirinya sebagai Menteri Kelautan disalahartikan sebagai pengakuan bersalah darinya.

Padahal, ia menegaskan mundur dari jabatan agar tidak membebani Presiden Korsel, Lee Jae-myung.

"Saya tidak pernah telribat dalam menerima suap dari uang ilegal. Sebagai pejabat publik bahwa mundur dan menanggapi penyelidikan dengan martabat adalah hal yang benar," ujarnya di Bandara Internasional Incheon.

"Tuduhan yang melibatkan saya adalah absurd dan sama sekali tidak berdasar. Namun, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintahan Lee tidak boleh goyah, saya memutuskan bahwa mundur dari jabatan adalah hal yang tepat," sambung Chun.

Terpisah, Kantor Kepresidenan Korsel telah menerima surat pengudnduran Lee dan kini masih dalam proses penylesaian.

Di sisi lain, Presiden Lee telah memerintahkan otoritas penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan imparsial terhadap hubungan politik ilegal dengan Gereja Unifikasi.

Sementara, tuduhan suap terhadap Chun berawal dari adanya kesaksian mantan kepala Gereja Unifikasi, Yun Young-ho dalam sebuah persidangan.

Tags:
Korea Selatan
Menteri Kelautan Korea Selatan Chun Jae Soo
Meaningful
Lee Jae-myung
