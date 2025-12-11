Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Palestina Vs Israel

Trump Berencana Tunjuk Jenderal Bintang 2 AS untuk Pimpin Pasukan Keamanan Gaza

Pemerintahan Trump akan memimpin ISF dan menunjuk seorang jenderal bintang dua sebagai komandannya.

Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Trump Berencana Tunjuk Jenderal Bintang 2 AS untuk Pimpin Pasukan Keamanan Gaza
Tangkap layar YouTube TIME
DONALD TRUMP - Pemerintahan Trump akan memimpin ISF dan menunjuk seorang jenderal bintang dua sebagai komandannya. 

Ringkasan Berita:
  • Dewan Perdamaian dan negara-negara yang bekerja sama dengannya membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara di Gaza.
  • Pemerintahan Trump akan memimpin ISF dan menunjuk seorang jenderal bintang dua sebagai komandannya.
  • Pengumuman tentang para pemimpin dunia mana yang akan bertugas di Dewan Perdamaian Gaza akan dilakukan pada awal tahun 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana menunjuk seorang jenderal bintang dua Amerika untuk memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.

Rencana terungkap sebagaimana dilaporkan Axios pada Kamis (11/12/2025), mengutip dua pejabat AS dan dua pejabat Israel.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada 17 November 2025, mengizinkan Dewan Perdamaian dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara di Gaza.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang mengunjungi Israel minggu ini, mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya bahwa pemerintahan Trump akan memimpin ISF dan menunjuk seorang jenderal bintang dua sebagai komandannya.

Penunjukan Dewan Perdamaian Gaza

Pada Rabu (10/12/2025), Presiden AS Donald Trump mengatakan pengumuman tentang para pemimpin dunia mana yang akan bertugas di Dewan Perdamaian Gaza akan dilakukan pada awal tahun 2026.

Trump mengatakan kepada wartawan selama acara ekonomi di Ruang Roosevelt Gedung Putih bahwa berbagai pemimpin ingin berada di dewan tersebut, yang dibentuk berdasarkan rencana Gaza yang menetapkan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan militan Hamas.

Diberitakan Reuters, Trump mengatakan "para raja, presiden, perdana menteri - mereka semua ingin berada di Dewan Perdamaian."

Trump mengatakan hal itu akan diumumkan pada tahun baru.

"Ini akan menjadi salah satu papan seluncur paling legendaris yang pernah ada. Semua orang ingin berada di atasnya," katanya, Rabu.

Baca juga: Gaza Makin Memprihatinkan, Badai Byron Tenggelamkan Tenda Warga, Ribuan Keluarga Mengungsi Lagi

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 17 November memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara di Gaza.

Resolusi tersebut, yang dirancang oleh AS, menggambarkan Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi "yang akan menetapkan kerangka kerja, dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza" sesuai dengan rencana perdamaian 20 poin Trump.

Disebutkan bahwa Dewan Perdamaian akan beroperasi “sampai Otoritas Palestina (PA) berhasil menyelesaikan program reformasinya dan dapat secara aman dan efektif mengambil alih kendali Gaza.”

Rencana Pertemuan Netanyahu-Trump

Gencatan senjata Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025.

Namun, gencatan senjata tersebut tetap rapuh karena Israel dan Hamas saling menuduh hampir setiap hari melakukan pelanggaran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengindikasikan bahwa ia mengharapkan fase kedua akan segera dimulai.

