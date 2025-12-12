Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Donald Trump Pimpin Amerika Serikat

Trump Jual Visa Emas Rp16 M Bagi WNA yang Ingin Tinggal di AS

Trump luncurkan “Visa Emas” Rp16 M bagi WNA yang ingin tinggal cepat di AS. Proses hanya beberapa minggu, status setara green card premium.

Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Trump Jual Visa Emas Rp16 M Bagi WNA yang Ingin Tinggal di AS
Facebook The White House
PRESIDEN AS TRUMP - Gambar diunduh dari Facebook The White House, Selasa (7/10/2025),. Trump luncurkan “Visa Emas” Rp16 M bagi WNA yang ingin tinggal cepat di AS. 

Ringkasan Berita:
  • Trump meluncurkan visa “Trump Gold Card” senilai 1 juta dolar AS (Rp16 miliar) yang menawarkan jalur cepat izin tinggal.
  • Pemegang Kartu Emas akan mendapat status penduduk tetap lewat kategori EB-1 atau EB-2 yang biasanya hanya untuk individu berprestasi tinggi, sementara “Trump Platinum Card” seharga 5 juta dolar menjanjikan bebas pajak AS.
  • Pemerintah menyebut program ini sebagai green card premium, dirancang menarik investor kaya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat kembali mengguncang kebijakan imigrasi global setelah Presiden Donald Trump resmi meluncurkan program visa baru bernama “Trump Gold Card”.

Adapun visa baru tersebut merupakan jalur cepat bagi warga negara asing yang ingin mendapatkan izin tinggal di AS dengan membayar biaya sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp16 miliar.

Program yang diumumkan langsung di Gedung Putih ini disebut sebagai skema imigrasi paling ambisius dan kontroversial yang pernah dikeluarkan pemerintahan Trump.

Menurut keterangan resmi trumpcard.gov, proses aplikasi akan memakan waktu hanya beberapa minggu, termasuk tahapan wawancara dan pemeriksaan latar belakang.

Kontribusi tersebut hanya dapat dibayarkan setelah pemohon melewati pemeriksaan awal yang menyatakan mereka “layak dan aman” untuk memulai proses selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah wawancara visa, yang harus dilakukan secara langsung di kedutaan atau konsulat AS.

Pemohon wajib membawa dokumen tambahan yang diminta, seperti bukti sumber dana, riwayat pekerjaan, dan rekam jejak hukum.

Jika semua tahapan disetujui, pemohon akan diberi status penduduk tetap melalui kategori visa berbasis pekerjaan EB-1 atau EB-2, yang biasa diberikan hanya kepada individu berprestasi tinggi atau tenaga profesional dengan kemampuan istimewa.

Pemerintah menggambarkan program ini sebagai versi “lebih kuat” dari green card, karena seleksi diperketat dan diprioritaskan untuk kalangan ekonomi atas.

Trump Siapkan “Kartu Platinum”: Harga 5 Juta Dolar

Tak berhenti di situ, situs resmi pemerintah juga membocorkan akan hadirnya “Trump Platinum Card”, sebuah jalur super-eksklusif bagi WNA kaya raya.

Dengan biaya kontribusi 5 juta dolar, pemegang kartu ini diklaim dapat tinggal di AS hingga 270 hari per tahun tanpa dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh di luar Amerika Serikat.

Baca juga: Kebijakan Trump Jadi Senjata Makan Tuan, Badai Pengangguran Diproyeksikan Hantam AS Tahun 2026

Program platinum saat ini masih dalam tahap daftar tunggu, namun pemerintah Trump menyebut skema tersebut akan menjadi magnet bagi investor internasional berpenghasilan tinggi.

Visa Kartu Emas Trump Dinilai Lebih Unggul

Program Trump Gold Card, skema visa berbiaya tinggi yang baru diluncurkan pemerintahan Donald Trump, disebut menawarkan sejumlah kelebihan yang tidak tersedia pada jalur imigrasi tradisional.

Pemerintah menyebut program ini sebagai “jalan cepat” menuju izin tinggal, sekaligus instrumen untuk menarik warga negara asing yang dinilai mampu memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi Amerika Serikat.

Keuntungan utama yang disorot pemerintah adalah kecepatan proses. Berbeda dengan proses kartu hijau konvensional yang dapat memakan waktu bertahun-tahun,

Halaman 1/2
12
Tags:
Donald Trump
Trump Jual Visa Emas ke Orang Asing
visa
Trump Gold Card
Tribunnews
