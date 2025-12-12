5 Populer Internasional: Jet Tempur F-16 Thailand Kembali Gempur Kamboja - Badai Menerjang Gaza

Ringkasan Berita: Rangkuman berita populer internasional dalam 24 jam terakhir

Di antaranya Thailand melanjutkan serangan udara F-16 ke wilayah Kamboja, menargetkan kasino di Chub Goki yang diduga dialihfungsikan sebagai pangkalan operasi militer

Ada pula Badai Byron yang merendam tenda pengungsi di Gaza, memaksa ratusan keluarga mencari tempat kering.



TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal internasional dapat disimak di sini.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

F-16 Thailand kembali menyerang, meledakkan depot minyak.

Sementara itu di Gaza, Badai Byron membuat tenda-tenda pengungsian warga tergenang air.

Selengkapnya, berikut berita populer internasional dalam 24 jam terakhir.

1. Jet Tempur F-16 Thailand Kembali Gempur Kamboja, Depot Minyak Diledakkan

Serangan militer Thailand ke wilayah Kamboja menggunakan pesawat jet tempur F-16 terus berlanjut pada Rabu malam (10/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Terbaru adalah langkah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand yang menjatuhkan bom berdaya ledak tinggi di kawasan Chub Goki, Distrik Bantheay Ampil, Provinsi Udong Meanchey, Kamboja.

Sama seperti pada serangan sebelumnya, serangan tersebut ditujukan pada lokasi bangunan kasino milik Kamboja.

Dikutip dari Thairath, Kasino tersebut menurut intel Thailand ternyata sudah dialihfungsikan menjadi pangkalan operasi militer Kamboja.

Modus operandi ini sama dengan yang dilakukan di Kamboja di kasino milik mereka yang berada di seberang perbatasan Chong An Ma, Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani, Thailand.

Bedanya, kasino yang berada dekat dengan perbatasan Thailand ini dialihfungsikan sebagai pusat komando drone kamikaze yang digunakan untuk menyerang pasukan Thailand.

Adapun kasino yang menjadi pusat komando drone ini telah dibumihanguskan oleh jet tempur F-16 Thailand pada Senin (8/12/2025).

Baca juga: Thailand–Kamboja Memanas, Dave Laksono Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Perbatasan

Selain itu, jet Tempur F-16 Thailand juga melakukan serangan artileri terhadap gudang minyak milik Kamboja yang berada di dekat lokasi kasino tersebut.

Gudang minyak ini berfungsi sebagai titik pengisian bahan bakar bagi kendaraan peluncur roket BM-21 dan terletak berseberangan dengan Pos Lintas Batas Non-Formal Chong Sa Taku, Kecamatan Ban Grong, Kabupaten Buriram.

Serangan ini dilancarkan setelah ditemukan bukti bahwa lokasi kasino dan gudang minyak tersebut dimanfaatkan oleh pihak kamboja sebagai lokasi penyimpanan senjata berat serta titik pengisian bahan bakar kendaraan peluncur roket BM-21.