Banjir Bandang di Sumatera

Putra Mahkota MBS Sampaikan Belasungkawa Musibah Sumatera ke Presiden Prabowo

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) sampaikan belasungkawa ke Presiden Prabowo atas bencana di Sumatra.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
Putra Mahkota MBS Sampaikan Belasungkawa Musibah Sumatera ke Presiden Prabowo
Sekretariat Presiden
PRABOWO KUNJUNGI ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh pada hari ini, Minggu (7/12/2025). Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo meninjau proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang terputus akibat banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) sampaikan belasungkawa ke Presiden Prabowo atas bencana di Sumatra. 
Ringkasan Berita:
  • Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) sampaikan belasungkawa ke Presiden Prabowo atas bencana di Sumatra.
  • Putra Mahkota MBS menegaskan solidaritas Arab Saudi akan selalu menyertai Indonesia sebagai negara sahabat.
  • Ucapan itu disampaikan melalui sambungan telepon. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) saat sedang berada di Rusia.

Komunikasi tingkat tinggi tersebut berlangsung hangat dan konstruktif, membahas sejumlah agenda penting yang mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, disampaikan bahwa Putra Mahkota MBS membuka percakapan dengan menyampaikan dukungan penuh serta belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. 

Ia menegaskan bahwa solidaritas Arab Saudi akan selalu menyertai Indonesia sebagai negara sahabat.

“Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apa pun,” ujar Putra Mahkota MBS sebagaimana disampaikan dalam keterangan tersebut, Jumat, (12/12/2025).

Selain menyampaikan dukungan, Seskab Teddy menjelaskan bahwa percakapan telepon tersebut juga membahas kelanjutan rencana pembangunan perkampungan Haji yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah asal Indonesia.

Kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah aspek krusial, mulai dari penentuan lokasi, desain dan proses pembangunan, hingga fasilitas yang akan disiapkan demi memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi jamaah.

“Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan Haji yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jamaah haji asal Indonesia,” tulis Seskab Teddy.

Pembicaraan ini semakin menegaskan hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi yang terus berkembang, baik dalam konteks kemanusiaan, pembangunan, maupun layanan keagamaan. Pemerintah Indonesia berharap kerja sama tersebut membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya jutaan jemaah haji Indonesia yang setiap tahun menjadi tamu Allah di Tanah Suci.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Running News
bencana
belasungkawa
Sumatera
Putra Mahkota
Arab Saudi
Berita Terkini
