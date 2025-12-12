Dampak Gempa Bumi Aomori Jepang, Banyak Stasiun Jalur Kereta  Ditutup, Murid Sekolah Jadi Kesulitan

Ringkasan Berita: Gempa magnitudo 7,6 pada 8 Desember merusak Jalur Kereta Hachinohe di Aomori–Iwate, dengan kerusakan terkonfirmasi di sekitar 20 stasiun dan beberapa jembatan, sehingga operasional ditutup total dan pemulihan diperkirakan memakan waktu hingga satu tahun.

Penutupan jalur ini berdampak besar pada mobilitas warga, terutama siswa sekolah yang kini harus bergantung pada penjemputan orang tua, bus dengan tarif lebih mahal, atau kelas online.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Gempa bumi besar 8 Desember jam 23.15 dengan magnitudo 7,6 membuat jalur kereta Hachinohe dengan 24 stasiun akan ditutup diperkirakan bisa mencapai sekitar satu tahun nantinya. Murid sekolah di Aomori pun jadi kesulitan transportasi saat ini.

Menurut cabang Morioka dari JR Jepang Timur, jalur tersebut terutama membentang di sepanjang pantai Pasifik dan memiliki total 24 stasiun. Sedangkan kerusakan sedikitnya dikonfirmasi di 20 stasiun.

"Dalam Gempa Bumi Besar Jepang Timur pada Maret 2011, butuh waktu sekitar satu tahun untuk memulihkan seluruh jalur karena hilangnya jalur di sepanjang pantai akibat tsunami. Ini dikatakan sebagai bencana terbesar sejak saat itu," ungkap sumber di JR kepada Tribunnews.com Kamis (11/12/2025).

Jalur kereta api yang menuju di lepas pantai timur Prefektur Aomori, Stasiun Hachinohe (Kota Hachinohe, Prefektur Aomori) dan Stasiun Kuji (Kota Kuji, Prefektur Iwate), yang sesuai dengan seluruh Jalur JR Hachinohe, terus ditangguhkan antara Stasiun Hachinohe (Kota Hachinohe, Prefektur Aomori) dan Stasiun Kuji (Kota Kuji, Prefektur Iwate) (64,9 km).

"Hal tersebut karena jembatan rusak di beberapa bagian, dan tidak ada harapan untuk pulih. Kehidupan penduduk seperti siswa sekolah menengah yang bepergian ke sekolah pasti terpengaruh. Perbaikan mungkin butuh waktu sangat lama," tambahnya.

Baca juga: Google AI Tuai Kritik Keras di Jepang usai Beri Info Salah saat Gempa Aomori Terjadi

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut kantor cabang JR, kerusakan telah dikonfirmasi di sekitar 20 tempat antara Honhachinohe dan Stasiun Konakano di Kota Hachinohe, dan beton dermaga telah terkelupas di jembatan.

"Kami sedang memeriksa apakah ada kerusakan di bagian lain juga," tekannya lagi.

Bagian yang menghubungkan Stasiun Hachinohe, di mana Shinkansen juga berhenti, ke Stasiun Sameki di tepi laut melalui pusat kota, adalah bagian di mana sekitar 2.500 orang naik dan turun per hari.

JR East sedang mempertimbangkan transportasi sub-agen dengan bus, dan penanggung jawab menjelaskan bahwa "butuh waktu untuk menyesuaikan rute mengemudi yang mencakup wilayah tersebut dan mengatur kendaraan."

Dampaknya menyebar ke bidang pendidikan. Sekolah Menengah Hachinohe Nishi Prefektur Aomori (Kota Hachinohe), yang telah ditutup, melanjutkan kelas kembali mulai hari ini (11/12/2025) tetapi bagi siswa yang tidak dapat hadir karena penangguhan layanan, bisa menggunakan kelas online dengan aplikasi konferensi web.

Wakil Kepala Sekolah Satoshi Kato mengatakan, "Saya ingin orang tua datang dengan penjemputan atau bus, tetapi tarif bus telah naik, dan siswa dari keluarga yang kesulitan finansial tentunya tidak dapat dipaksa untuk pergi ke sekolah."

Sekolah Menengah Taneichi Prefektur Iwate (Kota Hirano) di sepanjang jalur juga mengalami kesulitan bepergian ke sekolah.

Dari 70 siswa di sekolah, 24 menggunakan Jalur kereta api Hachinohe, dan sejak tanggal 10 Desember, mereka telah dijemput dan diturunkan oleh orang tua mereka, tetapi pada tanggal 11 Desember, 8 orang yang tidak mampu untuk dijemput dan diturunkan akan absen.

Sekolah memberi tahu siswa yang tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar di rumah, dan menjadikannya "ketidakhadiran resmi" yang mirip dengan saat berpartisipasi dalam kegiatan klub.

Jika penangguhan jalur kereta api diperpanjang, kelas jarak jauh juga akan dipertimbangkan.

Diskusi beasiswa di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com