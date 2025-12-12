Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Gempa Bumi di Jepang

Dampak Gempa Bumi Aomori Jepang, Banyak Stasiun Jalur Kereta  Ditutup, Murid Sekolah Jadi Kesulitan

Dalam Gempa Bumi Besar Jepang Timur pada Maret 2011, butuh waktu sekitar satu tahun untuk pemulihan

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Dampak Gempa Bumi Aomori Jepang, Banyak Stasiun Jalur Kereta  Ditutup, Murid Sekolah Jadi Kesulitan
Yomiuri
Pemeriksaan jembatan kereta api Hachinohe Aomori yang banyak mengalami kerusakan saat ini akibat gempa 8 Desember 2025 

Ringkasan Berita:
  • Gempa magnitudo 7,6 pada 8 Desember merusak Jalur Kereta Hachinohe di Aomori–Iwate, dengan kerusakan terkonfirmasi di sekitar 20 stasiun dan beberapa jembatan, sehingga operasional ditutup total dan pemulihan diperkirakan memakan waktu hingga satu tahun. 
  • Penutupan jalur ini berdampak besar pada mobilitas warga, terutama siswa sekolah yang kini harus bergantung pada penjemputan orang tua, bus dengan tarif lebih mahal, atau kelas online. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Gempa bumi besar 8 Desember jam 23.15 dengan magnitudo 7,6 membuat jalur kereta Hachinohe dengan 24 stasiun akan ditutup diperkirakan bisa mencapai sekitar satu tahun nantinya. Murid sekolah di Aomori pun jadi kesulitan transportasi saat ini.

Menurut cabang Morioka dari JR Jepang Timur, jalur tersebut terutama membentang di sepanjang pantai Pasifik dan memiliki total 24 stasiun. Sedangkan kerusakan sedikitnya dikonfirmasi di 20 stasiun.

"Dalam Gempa Bumi Besar Jepang Timur pada Maret 2011, butuh waktu sekitar satu tahun untuk memulihkan seluruh jalur karena hilangnya jalur di sepanjang pantai akibat tsunami. Ini dikatakan sebagai bencana terbesar sejak saat itu," ungkap sumber di JR kepada Tribunnews.com Kamis (11/12/2025).

Jalur kereta api yang menuju di lepas pantai timur Prefektur Aomori, Stasiun Hachinohe (Kota Hachinohe, Prefektur Aomori) dan Stasiun Kuji (Kota Kuji, Prefektur Iwate), yang sesuai dengan seluruh Jalur JR Hachinohe, terus ditangguhkan antara Stasiun Hachinohe (Kota Hachinohe, Prefektur Aomori) dan Stasiun Kuji (Kota Kuji, Prefektur Iwate) (64,9 km). 

"Hal tersebut  karena jembatan rusak di beberapa bagian, dan tidak ada harapan untuk pulih. Kehidupan penduduk seperti siswa sekolah menengah yang bepergian ke sekolah pasti terpengaruh. Perbaikan mungkin butuh waktu sangat lama," tambahnya.

Baca juga: Google AI Tuai Kritik Keras di Jepang usai Beri Info Salah saat Gempa Aomori Terjadi

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut kantor cabang JR,  kerusakan telah dikonfirmasi di sekitar 20 tempat antara Honhachinohe dan Stasiun Konakano di Kota Hachinohe, dan beton dermaga telah terkelupas di jembatan. 

"Kami  sedang memeriksa apakah ada kerusakan di bagian lain juga," tekannya lagi.

Bagian yang menghubungkan Stasiun Hachinohe, di mana Shinkansen juga berhenti, ke Stasiun Sameki di tepi laut melalui pusat kota, adalah bagian di mana sekitar 2.500 orang naik dan turun per hari. 

JR East sedang mempertimbangkan transportasi sub-agen dengan bus, dan penanggung jawab menjelaskan bahwa "butuh waktu untuk menyesuaikan rute mengemudi yang mencakup wilayah tersebut dan mengatur kendaraan."

Dampaknya menyebar ke bidang pendidikan. Sekolah Menengah Hachinohe Nishi Prefektur Aomori (Kota Hachinohe), yang telah ditutup, melanjutkan kelas kembali   mulai hari ini (11/12/2025) tetapi bagi siswa yang tidak dapat hadir karena penangguhan layanan, bisa menggunakan kelas online dengan  aplikasi konferensi web.

Wakil Kepala Sekolah Satoshi Kato mengatakan, "Saya ingin orang tua datang dengan penjemputan atau bus, tetapi tarif bus telah naik, dan siswa dari keluarga yang kesulitan finansial tentunya tidak dapat dipaksa untuk pergi ke sekolah."

Sekolah Menengah Taneichi Prefektur Iwate (Kota Hirano) di sepanjang jalur juga mengalami kesulitan bepergian ke sekolah. 

Dari 70 siswa di sekolah, 24 menggunakan Jalur kereta api Hachinohe, dan sejak tanggal 10 Desember, mereka telah dijemput dan diturunkan oleh orang tua mereka, tetapi pada tanggal 11 Desember, 8 orang yang tidak mampu untuk dijemput dan diturunkan akan absen.

Sekolah memberi tahu siswa yang tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar di rumah, dan menjadikannya "ketidakhadiran resmi" yang mirip dengan saat berpartisipasi dalam kegiatan klub. 

Jika penangguhan jalur kereta api  diperpanjang, kelas jarak jauh juga akan dipertimbangkan.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
gempa bumi
jalur kereta api
Aomori Jepang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Gempa Bumi di Jepang

Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Wali Kota Banda Aceh Menangis Respons Donasi Bencana Harus Daftar,  Ini Profilnya

Wali Kota Banda Aceh Menangis Respons Donasi Bencana Harus Daftar,  Ini Profilnya

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas