Bos NATO Pasang Alarm Bahaya: Peringatkan Negara Eropa Waspada, Takut Jadi Target Rusia

Ringkasan Berita: Mark Rutte memperingatkan negara Eropa bahwa Rusia semakin agresif, dengan sejumlah pelanggaran wilayah udara.

Moskow mengirim sinyal berlawanan, di mana Putin mengancam siap melawan Eropa jika perang dimulai, sementara Menlu Lavrov justru membantah niat menyerang NATO , menimbulkan keraguan di kalangan pemimpin Eropa

NATO menilai Putin tak sungguh-sungguh ingin damai, karena Rusia disebut hanya menggunakan retorika perdamaian saat terdesak untuk mengulur waktu.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Mark Rutte, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh negara anggota.

Dalam pidatonya, Rutte menekankan bahwa ancaman dari Rusia kini harus ditanggapi dengan lebih serius dan mendesak.

Bukan tanpa alasan, pasalnya belakangan ini aktivitas militer Rusia dinilai agresif, dipicu serangkaian insiden pelanggaran wilayah udara oleh drone dan jet militer Rusia di beberapa negara NATO, termasuk Polandia, Rumania, dan Estonia.

Situasi itu menurutnya memberi sinyal kuat bahwa Moskow tidak ragu memperluas penggunaan kekuatan militernya jika dianggap perlu.

Selain itu, Rutte menyebut bahwa intelijen Barat memprediksi Rusia bisa siap menguji ketahanan NATO dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

Ia menilai jika negara-negara Eropa tidak memperkuat anggaran pertahanan dan mempercepat produksi alat militer, mereka berpotensi berada dalam posisi rentan.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kita adalah target Rusia selanjutnya. Dan kita sudah berada dalam bahaya,” tegas Rutte, mengutip Radio Free Europe Radio Liberty.

“Terlalu banyak orang merasa nyaman. Terlalu banyak yang percaya bahwa waktu berpihak pada kita. Tapi itu keliru. Waktu untuk bertindak adalah sekarang.”imbuhnya.

Alasan tersebut yang mendorong Rutte mendesak negara-negara NATO guna memperkuat kesiapan militer.

Ia meminta pemerintah Eropa untuk tidak menunda peningkatan belanja militer dan memastikan kesiapan pasukan di seluruh lini pertahanan.

Menurutnya, hanya dengan ketahanan kolektif dan persatuan strategi, Eropa dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih luas dan menjaga stabilitas kawasan di tengah ancaman yang terus berkembang.

Baca juga: Serangan Siber Lumpuhkan Basis Data Registrasi Militer Rusia, Moskow Tak Bisa Rekrut Pasukan

Rusia Bantah Niat Serang NATO

Merespon tuduhan yang dilontarkan bos NATO, Moskow menyampaikan dua sinyal berbeda terkait meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Eropa.

Pada 2 Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengeluarkan peringatan tegas bahwa Rusia siap menghadapi negara-negara Eropa jika mereka memulai perang dengan Moskow.

Peringatan itu menjadi bagian dari retorika keras yang semakin sering disampaikan Kremlin sejak konflik dengan Ukraina memasuki tahun keempat.

Namun pada waktu yang hampir bersamaan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov justru menyampaikan pesan yang berbeda.