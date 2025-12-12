Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kata Beruang Terpilih Sebagai Kanji Tahunan Jepang di Tahun 2025 Ini

Pemilihan Kanji of the Year dilakukan melalui pengiriman kartu pos dan pemungutan suara secara daring

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Kata Beruang Terpilih Sebagai Kanji Tahunan Jepang di Tahun 2025 Ini
(Ho/Campus League)/TV ABC
Pendeta di kuil Kiyomisu Kyoto siang ini (12/12/2025) menuliskan kanji BERUANG sebagai kanji di tahun 2025 
Ringkasan Berita:
  • Kanji of the Year 2025 jatuh pada “Kuma” (beruang), diumumkan di Kuil Kiyomizu, Kyoto, setelah mendapat suara terbanyak dari 189.122 pemilih. 
  • Pemilihannya mencerminkan meningkatnya kemunculan beruang di Jepang yang menimbulkan kerusakan hingga korban jiwa. 
  • Fenomena ini memicu refleksi tentang pentingnya koeksistensi manusia dan alam.
 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Kanji untuk tahun 2025, atau Kanji of the Year yang mencerminkan kondisi dunia sepanjang tahun, diumumkan di Kuil Kiyomizu, Kyoto, Jepang, pada Jumat (12/12/2025).

Kanji yang terpilih untuk tahun ini adalah “Kuma”, yang berarti beruang.

Pemilihan Kanji of the Year dilakukan melalui pengiriman kartu pos dan pemungutan suara secara daring.

Tahun ini, “Kuma” menjadi pilihan paling populer.

Sepanjang 2025, Jepang memang diliputi berbagai laporan mengenai meningkatnya kemunculan beruang, kerusakan yang ditimbulkan, hingga sejumlah insiden yang menyebabkan luka-luka bahkan korban jiwa.

Fenomena ini memicu imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati.

Baca juga: Kanji Jepang yang Terpilih Tahun 2024 Ini adalah Kin atau Emas

Tahun ini, panitia menerima 23.346 kartu pos, dengan total 189.122 suara dihimpun dari seluruh Jepang.

Fenomena “beruang” yang muncul di berbagai daerah—termasuk wilayah perkotaan—telah menyebabkan kerugian dan memengaruhi kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi.

Situasi ini turut membuka ruang refleksi tentang bagaimana manusia dapat berkoeksistensi dengan alam secara lebih baik.

 

Berikut daftar lima besar Kanji of the Year 2025: Kuma (Beruang);  Kome (Beras) – 23.166 suara;  Taka (Tinggi) – 18.300 suara; Myaku (Nadi/Pulse) – 6.418 suara dan
Man (Sepuluh Ribu) – 5.656 suara

Sementara itu, Kanji of the Year dalam beberapa tahun terakhir adalah: 2024: Emas;  2023: Pajak;  2022: Perang; 2021: Emas;  2020: Rahasia; 2019: Ketertiban; 
2018: Bencana;  2017: Utara;  2016: Emas dan  2015: Keamanan. 

 Diskusi  kebudayaan di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kyoto
Kanji
Jepang
