Thailand Borong Rudal Barak MX Besutan Israel Seharga Rp1,7 Triliun, Dalih Hadang Serangan Kamboja

Ringkasan Berita: Thailand membeli sistem rudal Barak MX senilai Rp 1,7 triliun untuk memperkuat pertahanan udara jarak menengah.

Sistem lama dinilai tak mampu hadapi ancaman modern, termasuk rudal jelajah dan drone berkecepatan tinggi, sehingga modernisasi militer dianggap kebutuhan mendesak bagi keamanan nasional.

Barak MX menawarkan teknologi generasi baru, mulai dari kemampuan multi-misi, jangkauan intersepsi hingga 150 km, mobilitas tinggi menjadikannya pilihan strategis Thailand

TRIBUNNEWS.COM - Thailand sah menandatangani kontrak besar senilai 108 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun untuk membeli sistem pertahanan udara buatan Israel.

Penandatanganan kontrak ini diumumkan langsung oleh perusahaan senjata asal Israel yakni Israel Aerospace Industries (IAI).

Dalam keterangan resmi yang dikutip Jerusalem Post, IAI memastikan pihaknya telah memenangkan tender untuk memasok rudal jenis Barak MX kepada Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF).

Sistem ini menjadi kemampuan pertahanan udara jarak menengah pertama yang dimiliki Thailand dalam beberapa dekade, menjadikannya peningkatan strategis dalam struktur keamanan nasional negara tersebut.

Thailand berdalih pembelian senjata dilakukan guna mempercepat modernisasi militernya menyusul meningkatnya ketegangan keamanan kawasan dan pengalaman pahit dalam bentrokan perbatasan dengan Kamboja sejak awal tahun.

Kelemahan sistem radar serta pertahanan udara yang terungkap dalam insiden tersebut menjadi alasan utama Bangkok mempercepat akuisisi sistem pertahanan udara modern Barak MX buatan Israel.

Dimana sebelumnya, kemampuan pertahanan udara Thailand hanya terbatas pada sistem jarak pendek seperti Vulcan (VADS), senjata M163/M167, serta MANPADS Stinger.

Thailand juga mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak menengah KS-1A buatan Tiongkok.

Namun kemampuan teknisnya dinilai tidak sebanding dengan sistem modern buatan Barat atau Israel.

Selain itu, interoperabilitas antara jaringan radar dan sistem komando Thailand masih menjadi tantangan besar, sehingga membatasi efektivitas pertahanan udara secara keseluruhan.

Oleh sebab itu pembaruan sistem senjata bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak bagi pertahanan nasional.

Dengan kemampuan deteksi dan intersepsi jarak menengah yang dimiliki Barak MX, Thailand berharap dapat memperkuat postur militernya dan memastikan kesiapan menghadapi ancaman modern dalam beberapa dekade ke depan.

Keunggulan Rudal Barak MX

Sistem pertahanan udara Barak MX dipilih karena menawarkan teknologi generasi baru yang telah digunakan berbagai negara, termasuk India, Azerbaijan, Slovenia, dan Siprus.

Rudal Barak MX sendiri mengusung konsep network-centric, memungkinkan setiap komponen terhubung dalam satu jaringan operasional.

Dengan struktur ini, sistem dapat memilih metode intersepsi paling efektif berdasarkan situasi di lapangan, sehingga memberikan kecepatan respons yang lebih tinggi dan akurasi yang lebih baik.