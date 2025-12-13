BREAKING NEWS: Jet Pribadi Angkut 6 WNI Kecelakaan di Jepang

Ringkasan Berita: Pesawat jet pribadi yang mengangkut 6 WNI mengalami kecelakaan di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido Jepang kemarin malam

Pesawat keluar dari landasan pacu dan berhenti sambil mengeluarkan asap.

Pesawat jet pribadi itu merupakan milik Singapura dan mengangkut penumpang asal Indonesia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Sebuah pesawat jet pribadi yang mengangkut enam Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan mengalami kecelakaan di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido, Jepang.

Kecelakaan terjadi pada Jumat (12/12/2025) malam sekitar pukul 18.30 waktu Jepang.

Pesawat dilaporkan keluar dari landasan pacu.

Tak lama kemudian pesawat jet pribadi itu berhenti sambil mengeluarkan asap.

Dalam kecelakaan itu, sebanyak 9 penumpang dan kru tidak terluka.

Demikian pula tidak ada kerusakan berarti pada pesawat yang dikonfirmasi.

Landasan pacu B tempat kecelakaan pesawat ditutup sementara oleh pihak berwenang Jepang.

"Sekitar pukul 18:30 pada 12 Desember di Bandara New Chitose di Hokkaido, sebuah pesawat kecil memasuki landasan pacu dan berhenti di bagian salju, menyimpang berada di sebelah landasan pacu kemarin malam," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (13/12/2025).

Sejumlah truk pemadam kebakaran segera dikirim ke lokasi kecelakaan pesawat.

Pesawat asal Singapura

Pesawat itu tampaknya merupakan jet pribadi maskapai Singapura.

Diperkirakan pesawat berangkat dari Indonesia.

Menurut pemadam kebakaran, ada 6 WNI dan 3 awak pesawat di dalamnya, tetapi tidak ada yang terluka.

Selain itu, tidak ada kerusakan berarti seperti kebocoran bahan bakar yang dikonfirmasi pada pesawat.

Sejumlah penerbangan dibatalkan

Bandara Chitose Baru membatalkan 92 penerbangan.