Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

BREAKING NEWS: Jet Pribadi Angkut 6 WNI Kecelakaan di Jepang

Menurut pemadam kebakaran, ada 6 WNI dan 3 awak pesawat di dalamnya, tetapi tidak ada yang terluka.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in BREAKING NEWS: Jet Pribadi Angkut 6 WNI Kecelakaan di Jepang
Richard Susilo
KECELAKAAN PESAWAT - Pesawat pribadi dari Indonesia dengan kode VH-PFL. Jet pribadi dari Indonesia di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido kecelakaan kemarin malam (12/12/2025) jam 18.30 waktu Jepang. Pesawat menyimpang dari landasan pacu dan berhenti sambil mengeluarkan asap. Sebanyak 9 penumpang dan kru tidak terluka, tidak ada kerusakan pada pesawat yang dikonfirmasi . Landasan pacu B ditutup. 

Ringkasan Berita:
  • Pesawat jet pribadi yang mengangkut 6 WNI mengalami kecelakaan di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido Jepang kemarin malam
  • Pesawat  keluar dari landasan pacu dan berhenti sambil mengeluarkan asap. 
  • Pesawat jet pribadi itu merupakan milik Singapura dan mengangkut penumpang asal Indonesia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Sebuah pesawat jet pribadi yang mengangkut enam Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan mengalami kecelakaan di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido, Jepang.

Kecelakaan terjadi pada Jumat (12/12/2025) malam sekitar pukul 18.30 waktu Jepang

Pesawat dilaporkan keluar dari landasan pacu.

Tak lama kemudian pesawat jet pribadi itu berhenti sambil mengeluarkan asap.

Dalam kecelakaan itu, sebanyak  9 penumpang dan kru tidak terluka.

Rekomendasi Untuk Anda

Demikian pula tidak ada kerusakan berarti pada pesawat yang dikonfirmasi.

Landasan pacu B tempat kecelakaan pesawat ditutup sementara oleh pihak berwenang Jepang.

"Sekitar pukul 18:30 pada 12 Desember di Bandara New Chitose di Hokkaido, sebuah pesawat kecil memasuki landasan pacu dan berhenti di bagian salju, menyimpang berada di sebelah landasan pacu kemarin malam," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (13/12/2025).

Sejumlah truk pemadam kebakaran segera dikirim ke lokasi kecelakaan pesawat.

Pesawat asal Singapura

Pesawat itu tampaknya merupakan jet pribadi maskapai Singapura.

Diperkirakan pesawat berangkat dari Indonesia.

Menurut pemadam kebakaran, ada 6 WNI dan 3 awak pesawat di dalamnya, tetapi tidak ada yang terluka.

Selain itu, tidak ada kerusakan berarti seperti kebocoran bahan bakar yang dikonfirmasi pada pesawat.

Sejumlah penerbangan dibatalkan

Bandara Chitose Baru membatalkan 92 penerbangan.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
jet pribadi
kecelakaan
WNI
Jepang
Breaking News
Eksklusif
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kata Beruang Terpilih Sebagai Kanji Tahunan Jepang di Tahun 2025 Ini

Kata Beruang Terpilih Sebagai Kanji Tahunan Jepang di Tahun 2025 Ini

Pasca Kecelakaan di SD Kalibaru, Orangtua Korban Gemetaran saat Lihat Mobil MBG

Pasca Kecelakaan di SD Kalibaru, Orangtua Korban Gemetaran saat Lihat Mobil MBG

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas