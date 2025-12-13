Turki Kecam Serangan Rusia ke Pelabuhan Ukraina, 3 Kapalnya Rusak, Tidak Ada Korban Jiwa

Ringkasan Berita: Pemerintah Turki mengecam serangan Rusia ke pelabuhan Chornomorsk dan Odesa, Ukraina, yang merusak tiga kapal milik perusahaan Turki di Laut Hitam.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Turki mengecam serangan Rusia terhadap dua pelabuhan Ukraina.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada tiga kapal milik perusahaan Turki di kawasan Laut Hitam.

Ankara menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

Kendati demikian, Turki menilai serangan tersebut mengancam keselamatan navigasi dan stabilitas regional.

Pelabuhan Chornomorsk dan Odesa Jadi Sasaran

Reuters melaporkan, serangan Rusia pada Jumat (12/12/2025) menargetkan pelabuhan Chornomorsk dan Odesa.

Kedua pelabuhan itu berada di wilayah Odesa, Ukraina barat daya.

Seorang juru bicara angkatan laut Ukraina menyebut tiga kapal yang rusak seluruhnya milik perusahaan Turki.

Salah satu kapal diketahui membawa pasokan makanan.

Kapal Cenk T Terbakar

Kementerian Luar Negeri Turki mengonfirmasi salah satu kapal yang terdampak adalah feri kargo Cenk T.

Kapal tersebut dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Cenk Shipping.

Cenk T dilaporkan terkena serangan udara tak lama setelah berlabuh sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Serangan itu memicu kebakaran di bagian depan kapal.

Operator kapal memastikan seluruh awak selamat.

Kerusakan pada kapal disebut bersifat terbatas.

Drone dan Rudal Balistik Digunakan