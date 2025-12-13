Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Turki Kecam Serangan Rusia ke Pelabuhan Ukraina, 3 Kapalnya Rusak, Tidak Ada Korban Jiwa

Serangan Rusia ke pelabuhan Ukraina merusak tiga kapal Turki. Ankara mengecam keras dan mendesak gencatan senjata di Laut Hitam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Turki Kecam Serangan Rusia ke Pelabuhan Ukraina, 3 Kapalnya Rusak, Tidak Ada Korban Jiwa
State Emergency Service of Ukraine (Layanan Darurat Negara Ukraina)
PERANG RUSIA VS UKRAINA. Serangan udara Rusia merusak kapal milik Turki di pelabuhan Odesa, Laut Hitam. Petugas pemadam memadamkan kebakaran di kapal sipil di Chornomorsk, Jumat (12/12/2025). Foto dibagikan oleh State Emergency Service of Ukraine (Layanan Darurat Negara Ukraina) 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Turki mengecam serangan Rusia ke pelabuhan Chornomorsk dan Odesa, Ukraina, yang merusak tiga kapal milik perusahaan Turki di Laut Hitam.
  • Ankara menegaskan tidak ada korban jiwa, namun menilai serangan itu mengancam keselamatan navigasi dan stabilitas kawasan.
  • Salah satu kapal yang rusak adalah feri kargo Cenk T milik Cenk Shipping yang membawa pasokan makanan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Turki mengecam serangan Rusia terhadap dua pelabuhan Ukraina.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada tiga kapal milik perusahaan Turki di kawasan Laut Hitam.

Ankara menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

Kendati demikian, Turki menilai serangan tersebut mengancam keselamatan navigasi dan stabilitas regional.

Pelabuhan Chornomorsk dan Odesa Jadi Sasaran

Reuters melaporkan, serangan Rusia pada Jumat (12/12/2025) menargetkan pelabuhan Chornomorsk dan Odesa.

Rekomendasi Untuk Anda

Kedua pelabuhan itu berada di wilayah Odesa, Ukraina barat daya.

Seorang juru bicara angkatan laut Ukraina menyebut tiga kapal yang rusak seluruhnya milik perusahaan Turki.

Salah satu kapal diketahui membawa pasokan makanan.

Kapal Cenk T Terbakar

Kementerian Luar Negeri Turki mengonfirmasi salah satu kapal yang terdampak adalah feri kargo Cenk T.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.389: Aset Rusia Dibekukan UE, Moskow Balas Gugat Euroclear

Kapal tersebut dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Cenk Shipping.

Cenk T dilaporkan terkena serangan udara tak lama setelah berlabuh sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Serangan itu memicu kebakaran di bagian depan kapal.

Operator kapal memastikan seluruh awak selamat.

Kerusakan pada kapal disebut bersifat terbatas.

Drone dan Rudal Balistik Digunakan

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/3
123
Tags:
Turki
Rusia
pelabuhan Ukraina
Ukraina
Odesa
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Konflik Rusia Vs Ukraina

Trump Tekan Zelensky untuk Serahkan Donbas, Janji Bentuk Zona Ekonomi Bebas

Trump Tekan Zelensky untuk Serahkan Donbas, Janji Bentuk Zona Ekonomi Bebas

Bos NATO Pasang Alarm Bahaya: Peringatkan Negara Eropa Waspada, Takut Jadi Target Rusia

Bos NATO Pasang Alarm Bahaya: Peringatkan Negara Eropa Waspada, Takut Jadi Target Rusia

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas