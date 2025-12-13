Gaza Dicekik Cuaca Ekstrem, Badai Byron Hancurkan Tenda Pengungsi dan Tewaskan 16 Warga Palestina

Ringkasan Berita: Sedikitnya 16 warga Palestina, termasuk anak-anak dan bayi, tewas di Jalur Gaza akibat hujan lebat, angin kencang, dan suhu dingin ekstrem yang dibawa Badai Byron.

Badai menyebabkan rumah runtuh, tenda pengungsi terendam banjir, serta kematian akibat hipotermia di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Enam orang tewas di Bir al-Naaja, sementara korban lainnya jatuh di Remal dan kamp Shati.

TRIBUNNEWS.COM - Gaza yang dilanda perang kini kembali terkepung bencana alam akibat cuaca ekstrem Badai Byron.

Sejak pertengahan pekan ini, badai musim dingin tersebut memporak-porandakan wilayah Jalur Gaza dengan hujan lebat, angin kencang, dan suhu dingin ekstrem.

Sedikitnya 16 warga Palestina, termasuk anak-anak dan bayi, dilaporkan tewas akibat dampak langsung cuaca ekstrem tersebut.

Sejumlah korban meninggal akibat hipotermia.

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza menyatakan badai musim dingin tersebut juga membuat sejumlah bangunan runtuh.

Tenda-tenda pengungsian terendam banjir.

Kondisi ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan yang sudah rapuh akibat perang berkepanjangan.

Bangunan Runtuh di Malam Hari

Al Jazeera melaporkan enam orang tewas ketika sebuah rumah yang menampung warga sipil runtuh di kawasan Bir al-Naaja, Gaza utara.

Peristiwa itu terjadi saat badai melanda pada malam hari.

Dua orang lainnya meninggal setelah tembok besar roboh.

Tembok tersebut menimpa tenda-tenda pengungsi di lingkungan Remal, Kota Gaza.

Sehari sebelumnya, satu orang tewas akibat runtuhnya bangunan di kamp pengungsi Shati.

Korban juga jatuh akibat paparan dingin ekstrem.

Anak-anak menjadi kelompok paling rentan.