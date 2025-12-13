F-16 Thailand Tetap Bombardir Kamboja Meski Trump Klaim Damai, Puluhan Tewas, Ratusan Ribu Mengungsi

Ringkasan Berita: Jet tempur F-16 Thailand terus menyerang Kamboja meski Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menengahi gencatan senjata.

Kamboja menuduh serangan udara dan darat masih berlangsung, termasuk pemboman desa, hotel, dan kawasan pantai.

Konflik yang memasuki hari keenam ini menewaskan sedikitnya 20 orang, melukai hampir 200 lainnya, serta memaksa sekitar 600.000 warga mengungsi di sepanjang perbatasan yang disengketakan.

TRIBUNNEWS.COM - Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas.

Jet tempur F-16 Thailand tetap melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja meskipun Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengklaim telah menengahi gencatan senjata antara kedua negara.

Hari ini, Sabtu (13/12/2025), konflik memasuki hari keenam.

Pertikaian dua negara di kawasan Asia Tenggara ini tercatat telah menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh Thailand tetap membombardir target di wilayahnya hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan kesepakatan damai antara Bangkok dan Phnom Penh.

Dalam pernyataan resmi, Phnom Penh menyebut serangan udara dan darat masih berlangsung hingga Sabtu pagi waktu setempat.

“Pasukan Thailand belum menghentikan pemboman dan masih terus melanjutkan serangan,” kata Kementerian Pertahanan Kamboja.

Otoritas Kamboja menyebut jet tempur F-16 Thailand menjatuhkan tujuh bom ke sejumlah target pada 13 Desember 2025.

Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara tersebut menghantam desa-desa dan kawasan permukiman di dekat perbatasan, termasuk wilayah Thmor Da di Provinsi Pursat.

Media lokal Khmer Times melaporkan dua hotel di kawasan itu mengalami kerusakan parah akibat bom.

Selain serangan udara, angkatan laut Thailand juga dilaporkan menembakkan sekitar 20 peluru artileri dari kapal di lepas pantai menuju Provinsi Koh Kong, Kamboja.

Peluru tersebut menghantam kawasan pantai dan bangunan hotel.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan operasi militer akan terus berlanjut.

Dalam unggahan Facebook, Anutin menyatakan Thailand bertindak untuk melindungi wilayah dan warganya.