Cuaca Ekstrem

Washington AS Diterjang Banjir Dahsyat, Ratusan Rumah Terendam, Ribuan Warga Dievakuasi

Banjir di Washington memaksa ribuan warga mengungsi, jalan terendam, dan ribuan rumah rusak akibat hujan deras.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Washington AS Diterjang Banjir Dahsyat, Ratusan Rumah Terendam, Ribuan Warga Dievakuasi
Tangkap Layar WCVB
WASHINGTON BANJIR - Negara bagian Washington, Amerika Serikat, tengah menghadapi banjir bersejarah setelah beberapa hari diguyur hujan deras yang disebabkan oleh fenomena sungai atmosfer. 

Ringkasan Berita:
  • Negara bagian Washington dilanda banjir bersejarah akibat hujan ekstrem fenomena sungai atmosfer.
  • Ribuan warga dievakuasi, ratusan rumah terendam, dan puluhan sungai meluap.
  • Presiden Trump menandatangani deklarasi darurat federal untuk bantuan FEMA.

 

TRIBUNNEWS.COM - Negara bagian Washington, Amerika Serikat (AS), tengah dilanda banjir hebat.

Beberapa hari terakhir, kawasan ini diguyur hujan deras akibat fenomena sungai atmosfer.

Sungai atmosfer adalah aliran panjang dan sempit uap air di atmosfer yang membawa banyak air dari daerah tropis ke daratan.

Saat uap ini bertemu pegunungan atau udara dingin, ia turun sebagai hujan deras yang berpotensi menyebabkan banjir.

Hujan ekstrem memaksa ribuan warga mengungsi.

Ratusan rumah terendam, sementara infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan, lapor NBC News.

Air banjir mulai surut pada Jumat (12/12/2025).

Waspada Banjir Parah

Meski begitu, pejabat setempat memperingatkan gelombang banjir baru diperkirakan akan melanda wilayah paling parah minggu depan.

“Situasi ini belum berakhir dan tidak akan berakhir dalam beberapa hari ke depan,” kata Robert Ezelle, Direktur Divisi Manajemen Darurat Washington.

Ahli meteorologi memperingatkan aliran atmosfer baru diperkirakan akan melintasi Pasifik Barat Laut pada Minggu malam, membawa hujan tambahan 2–3 inci dan berpotensi memperpanjang atau memicu banjir baru.

“Beberapa sungai mungkin kembali mencapai ambang banjir pada Selasa atau Rabu,” kata Jeff Michalski dari National Weather Service di Seattle, dikutip dari FOX Weather.

Baca juga: Update Jumlah Kerusakan Fasilitas akibat Banjir Sumatra, Terbanyak di Aceh, 153 Faskes Rusak

Perubahan iklim disebut berperan dalam intensitas hujan ekstrem ini, meskipun sulit mengaitkan satu peristiwa langsung dengan perubahan iklim.

Di Mount Vernon, tanggul Sungai Skagit berhasil menahan debit air tertinggi yang pernah tercatat, namun kota tetap rawan banjir lebih lanjut.

Sementara itu, warga Burlington yang berjumlah 11.000 orang sempat diperintahkan evakuasi setelah anak sungai meluap, meski tidak semua akhirnya dievakuasi.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Tags:
Washington
banjir
Amerika Serikat
