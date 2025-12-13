Hamil 4 Bulan, Tentara Wanita Kamboja Tewas di Medan Perang Lawan Thailand

Ringkasan Berita: Tentara Thailand dan Kamboja sudah enam hari berperang di perbatasan

Puluhan orang tewas dari kedua belah pihak, baik militer maupun warga sipil

Tebaru, seorang tentara wanita Kamboja yang sedang hamil 4 bulan dilaporkan tewas di medan perang melawan Thailand

TRIBUNNEWS.COM, KAMBOJA - Seorang tentara wanita Kamboja bernama Mut Saveun tewas saat ikut berperang melawan militer Thailand di wilayah perbatasan dua negara.

Mut Saveun sedang hamil 4 bulan saat peluru tentara Thailand menewaskannya pada pada 10 Desember 2025.

Saat itu dia bertugas di garis depan di wilayah Boeung Trakuon, Kamboja.

Sehari setelah kejadian, Kementerian Urusan Perempuan Kamboja mengeluarkan pernyataan yang menyampaikan belasungkawa atas kehilangan perwira pemberani tersebut.

Keberanian Mut Saveun dipuji atas pengorbanan tertingginya dalam membela integritas wilayah Kamboja.

Saveun, 43 tahun, bertugas di Wilayah Militer 5 Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja.

Dia ditempatkan di Boeung Trakuon distrik Thma Puok, provinsi Banteay Meanchey.

Kematiannya secara luas digambarkan sebagai kehilangan yang memilukan bukan hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi seluruh bangsa Kamboja.

Sosok Saveun

Lahir dalam keluarga militer, Saveun mengabdikan hidupnya untuk dinas militer di perbatasan selama ini.

Dia rela meninggalkan seorang putri, yang saat ini sedang menempuh tahun kedua studinya di bidang sastra Inggris, demi ikut membela negaranya.

Menurut pihak berwenang setempat dan lembaga akademis, jenazah Saveun disemayamkan di kediaman keluarga di komune Chheu Teal, distrik Banan, provinsi Battambang.

Di sini juga dia akan dimakamkan.

Anggota komunitas, pejabat, dan rekan prajurit mengunjungi rumah keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir dan menghargai pengorbanannya.

10 Tentara Thailand Tewas

Perang Thailand melawan Kamboja di perbatasan telah berlangsung selama enam hari sejak 8 Desember 2025 lalu.

Thailand mengerahkan jet tempur F-16 dan tank untuk menyerang Kamboja.