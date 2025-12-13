Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Drama Bonnie Blue di Bali Berakhir dengan Deportasi dan Denda Rp 200 Ribu

Adapun Bonnie Blue telah meninggalkan Indonesia melalui deportasi dengan penerbangan pada Sabtu dini hari tadi (13/12/2025).

Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Drama Bonnie Blue di Bali Berakhir dengan Deportasi dan Denda Rp 200 Ribu
instagram/onlybonnieblue
PROFIL BONNIE BLUE - Tangkap layar unggahan Bonnie Blue di instagram/onlybonnieblue. Sosok bintang Only Fans Bonnie Blue ditangkap di Bali karena dugaan pembuatan film panas 

Ringkasan Berita:
  • Bintang OnlyFans Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah dinyatakan tidak terbukti melanggar UU Pornografi maupun UU ITE.
  • Polisi menemukan sejumlah barang bukti dan video dewasa, namun konten tersebut dinilai untuk konsumsi pribadi dan tidak disebarkan ke internet.
  • Bonnie Blue dan tiga WNA lainnya tetap dijerat pelanggaran keimigrasian karena menyalahgunakan visa turis/KITAS untuk membuat konten komersial.

TRIBUNNEWS.COM - Drama penangkapan bintang konten panas OnlyFans Bonnie Blue di Bali akhirnya menemui titik terang pada akhir pekan ini.

Sosok yang memiliki nama asli Tia Billinger ini akhirnya dideportasi dari Indonesia dan tidak dipenjara setelah dinyatakan tidak terbukti melanggar undang-undang anti-pornografi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bonnie Blue ditangkap Polres Badung pada Kamis malam (4/12/2025).

Tak sendirian, Bonnie Blue ditangkap bersama 17 pria Warga Negara Asing (WNA) lainnya di sebuah studio sewaan di kawasan Kuta.

Adapun penangkapan tersebut dilakukan atas laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi Indonesia.

Namun, setelah dilalukan pemeriksaan awal, 14 WNA pria langsung dipulangkan karena dinilai tidak berbukti memenuhi unsur pidana.

Sementara itu, Bonnie Blue bersama tiga pria WNA lainnya kemudian menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Mapolres Badung.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kamera profesional, alat kontrasepsi, obat kuat pria, flash drive, dan pelumas.

Penyidik Polres Badung juga mengonfirmasi adanya sejumlah video adegan dewasa di ponsel Bonnie Blue.

Meski beberapa bukti yang dikumpulkan tersebut mengarah pada tindakan asusila, namun pada akhirnya Bonnie Blue tak dijerat dengan pasal UU ITE ataupun UU Pornografi.

Hal ini terjadi lantaran temuan video hingga barang bukti yang disita dinilai tak memenuhi unsur yang melanggar UU Pornografi ataupun UU ITE.

Menurut pakar hukum pidana yang ikut didatangkan untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan oleh Polres Badung, Bonnie Blue dinilai tak melakukan pelanggaran terkait dua peraturan tersebut.

Baca juga: Profil Bonnie Blue Bintang OnlyFans yang Ditangkap di Bali, Pernah Kencani 1.057 Pria dalam 12 Jam

Hal ini terjadi karena konten yang ditemukan oleh polisi tersebut diperuntukkan bagi konsumsi pribadi dan tidak diunggah ke internet sehingga tak memenuhi unsur pelanggaran UU ITE ataupun UU Pornografi.

Pada akhirnya Bonnie Blue dan rekan-rekan kerjanya ini dijerat dengan pelanggaran aturan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh pihak Imigrasi Bali yang menyebutkan bahwa empat terlapor tersebut telah menyalahgunakan izin tinggal turis.

Halaman 1/2
12
Tags:
Bonnie Blue
Bintang OnlyFans
OnlyFans
Bali
Polres Badung
