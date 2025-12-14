Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

WNI Berpeluang Jadi Sopir Taksi di Jepang, Pendapatan Bisa Mencapai Rp46 Juta

Krisis sopir di Jepang membuka peluang WNI jadi sopir taksi Tokyo, dengan syarat visa kerja, SIM Jepang, dan bahasa memadai

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in WNI Berpeluang Jadi Sopir Taksi di Jepang, Pendapatan Bisa Mencapai Rp46 Juta
Tribunnews.com/Richard Susilo
Deretan taksi sedang beroperasi di Tokyo Jepang 

Ringkasan Berita:
  • Kekurangan tenaga kerja dan lonjakan wisatawan membuat perusahaan taksi di Tokyo mulai membuka peluang bagi sopir asing, termasuk WNI yang memenuhi syarat. 
  • Pintu ini terbuka terutama bagi pemegang izin tinggal tertentu, dengan kewajiban memiliki SIM Jepang Kelas 2 serta kemampuan bahasa Jepang dasar. 
  • Dengan penghasilan stabil dan dukungan pelatihan perusahaan, profesi sopir taksi dinilai realistis bagi WNI yang sudah menetap di Jepang.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Peluang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja sebagai sopir taksi di Jepang semakin terbuka, seiring krisis kekurangan tenaga kerja yang dialami sektor transportasi Jepang dan meningkatnya jumlah wisatawan asing.

Sejumlah perusahaan taksi di Tokyo kini mulai menerima sopir warga asing, termasuk WNI yang memenuhi persyaratan hukum dan lisensi.

"Data pemerintah Jepang menunjukkan sektor transportasi darat, termasuk taksi, mengalami kekurangan pengemudi akibat penuaan penduduk dan menurunnya jumlah tenaga kerja usia produktif," ungkap sumber pemerintah kepada Tribunnews.com Jumat lalu (12/12/2025).

 Kondisi ini, menurutnya, mendorong perusahaan taksi membuka pintu bagi tenaga kerja asing yang sudah tinggal di Jepang.

Perusahaan Taksi yang Terbuka untuk WNI

Beberapa perusahaan taksi di Tokyo diketahui telah mempekerjakan atau membuka peluang bagi sopir asing, seperti Hinomaru Kotsu, Tokyo Musen, Shinsetsu Taxi, serta sejumlah perusahaan regional. 

Rekomendasi Untuk Anda

Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya menyediakan pelatihan internal, termasuk etika pelayanan khas Jepang dan pendampingan memperoleh SIM taksi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jet Pribadi Angkut 6 WNI Kecelakaan di Jepang

Kemampuan bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris, menjadi nilai tambah, terutama untuk melayani wisatawan dan ekspatriat asal Asia Tenggara yang jumlahnya terus meningkat.

Status Izin Tinggal Jadi Kunci

Bagi WNI, syarat utama untuk bekerja sebagai sopir taksi adalah status izin tinggal yang mengizinkan kerja penuh waktu. 

Umumnya, peluang terbuka bagi pemegang Permanent Resident (永住者), Long-Term Resident (定住者), atau pasangan warga Jepang. WNI dengan status pelajar atau pemagang teknis tidak dapat langsung bekerja sebagai sopir taksi penuh waktu.

Selain status visa, calon sopir wajib memiliki SIM Jepang Kelas 2 (第二種免許), lisensi khusus untuk mengangkut penumpang berbayar. 

Ujian SIM ini dikenal cukup ketat, mencakup tes teori, praktik, dan pemahaman rambu lalu lintas Jepang. Banyak perusahaan taksi membantu proses pelatihan setelah calon diterima.

Kemampuan Bahasa Jepang Tetap Penting

Meski kemampuan bahasa asing dihargai, bahasa Jepang tetap menjadi syarat praktis. 

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
sopir taksi
Jepang
sektor transportasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dampak Gempa Bumi Aomori Jepang, Banyak Stasiun Jalur Kereta  Ditutup, Murid Sekolah Jadi Kesulitan

Dampak Gempa Bumi Aomori Jepang, Banyak Stasiun Jalur Kereta  Ditutup, Murid Sekolah Jadi Kesulitan

Kerja Sama Internasional Dorong Hilirisasi dan Ekspansi Pasar Nikel

Kerja Sama Internasional Dorong Hilirisasi dan Ekspansi Pasar Nikel

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas