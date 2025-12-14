Pemerintah Jepang Soroti Rendahnya Pembayaran Asuransi Kesehatan oleh Warga Asing

Ringkasan Berita: Pemerintah Jepang soroti rendahnya tingkat pembayaran premi Asuransi Kesehatan Nasional oleh warga asing, yang hanya mencapai 63 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 93 persen.

Tunggakan tersebut dinilai membebani keuangan pemerintah daerah karena layanan kesehatan tetap harus diberikan meski premi belum dibayar penuh.

Pemerintah Jepang mengkaji integrasi data pembayaran asuransi dengan sistem digital dan menjadikannya referensi dalam pemeriksaan izin tinggal mulai tahun fiskal 2026

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang menyoroti rendahnya tingkat pembayaran premi Asuransi Kesehatan Nasional (Kokumin Kenkō Hoken/Kokuhō) oleh warga asing yang tinggal di Jepang.

Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (厚生労働省), tingkat kepatuhan pembayaran warga asing tercatat hanya 63 persen, jauh di bawah tingkat pembayaran keseluruhan sebesar 93 persen yang mencakup warga Jepang. Data tersebut diumumkan pada April 2025.

"Survei tersebut merupakan penelitian pertama yang secara khusus menargetkan rumah tangga dengan kepala keluarga warga negara asing," ungkap sumber Tribunnews.com di pemerintahan Jumat (12/12/2025).

Penelitian dilakukan terhadap 150 kota dan kabupaten di seluruh Jepang yang mampu menghimpun data pembayaran premi warga asing secara mandiri, dengan periode pengamatan April hingga Desember 2024.

Bebani Keuangan Daerah

Pemerintah menilai tunggakan pembayaran premi Kokuhō oleh warga asing berpotensi menekan keuangan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, biaya layanan kesehatan tetap harus ditanggung pemerintah meskipun premi tidak dibayarkan secara penuh, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam sistem jaminan kesehatan.

“Masalah tunggakan ini tidak bisa diabaikan karena berdampak langsung pada keberlanjutan sistem asuransi kesehatan nasional,” demikian pandangan yang mengemuka di kalangan pembuat kebijakan.

Sebagai respons, Kementerian Kesehatan bersama Partai Demokrat Liberal (LDP) tengah membahas berbagai langkah penanganan. Salah satu opsi yang dikaji adalah memanfaatkan status pembayaran premi asuransi kesehatan sebagai salah satu referensi dalam pemeriksaan izin tinggal warga asing.

Selain itu, tambahnya, "Pemerintah berencana mulai tahun fiskal 2026 mengintegrasikan data pembayaran Kokuhō ke dalam sistem Badan Digital Jepang (デジタル庁)."

Melalui integrasi ini, informasi pembayaran premi dapat diakses lintas lembaga dan digunakan dalam proses administrasi imigrasi. Penerapan sistem tersebut diperkirakan paling cepat mulai Juni 2027.

Sosialisasi Multibahasa Belum Efektif

"Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dan edukasi dalam berbagai bahasa, guna meningkatkan pemahaman warga asing mengenai kewajiban pembayaran premi asuransi kesehatan. Namun, hingga kini, tingkat kepatuhan dinilai masih stagnan."

Pemerintah Jepang menegaskan akan terus mendorong penagihan yang lebih sistematis serta layanan konsultasi bagi warga asing, meskipun mengakui bahwa data saat ini masih terbatas pada sebagian pemerintah daerah.

"Ke depan, isu pembayaran asuransi kesehatan ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik penting dalam kebijakan imigrasi Jepang, seiring dengan meningkatnya jumlah warga asing yang tinggal dan bekerja di negara Jepang ini."

