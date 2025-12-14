Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Palestina Vs Israel

Israel Klaim Bunuh Komandan Senior Hamas di Gaza, Terungkap Penyebab Raed Saed Jadi Sasaran

Raed Saed menjadi sasaran sebagai tanggapan atas serangan Hamas di mana sebuah alat peledak melukai dua tentara sebelumnya.

Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Israel Klaim Bunuh Komandan Senior Hamas di Gaza, Terungkap Penyebab Raed Saed Jadi Sasaran
khaberni/tangkap layar
ILUSTRASI HAMAS - Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Raed Saed menjadi sasaran sebagai tanggapan atas serangan Hamas di mana sebuah alat peledak melukai dua tentara sebelumnya. 

Ringkasan Berita:
  • Komandan senior Hamas, Raed Saed, disebut telah dibunuh militer Israel.
  • Raed Saed menjadi sasaran sebagai tanggapan atas serangan Hamas.
  • Belum ada konfirmasi langsung dari Hamas atau petugas medis.

TRIBUNNEWS.COM - Militer Israel mengklaim telah membunuh komandan senior Hamas, Raed Saed, dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza pada Sabtu (13/12/2025).

Raed Sae merupakan satu dari arsitek serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

Sementara, ini adalah pembunuhan tokoh senior Hamas paling terkenal sejak kesepakatan gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu.

Lantas, apa penyebabnya?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan, Raed Saed menjadi sasaran sebagai tanggapan atas serangan Hamas di mana sebuah alat peledak melukai dua tentara sebelumnya pada hari Sabtu.

Dilansir Al Arabiya, serangan terhadap mobil di Kota Gaza menewaskan lima orang dan melukai sedikitnya 25 lainnya, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Belum ada konfirmasi langsung dari Hamas atau petugas medis bahwa Saed termasuk di antara korban tewas.

Langgar Perjanjian Gencatan Senjata

Seorang pejabat militer Israel menggambarkan Raed Saed sebagai anggota Hamas berpangkat tinggi yang membantu membangun dan memajukan jaringan produksi senjata kelompok tersebut.

“Dalam beberapa bulan terakhir, ia berupaya membangun kembali kemampuan dan manufaktur senjata Hamas, sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata,” kata pejabat itu.

Sumber-sumber Hamas juga menggambarkannya sebagai orang kedua dalam komando sayap bersenjata kelompok tersebut, setelah Izz eldeen Al-Hadad.

Raed Saed pernah memimpin batalion Hamas di Kota Gaza, salah satu batalion terbesar dan terlengkapi milik kelompok tersebut, kata sumber-sumber tersebut.

Baca juga: Gaza Dicekik Cuaca Ekstrem, Badai Byron Hancurkan Tenda Pengungsi dan Tewaskan 16 Warga Palestina

Hamas, dalam sebuah pernyataan, mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata tetapi tidak mengatakan apakah Saed terluka dan tidak sampai mengancam akan melakukan pembalasan.

Diberitakan AP News, Israel dan Hamas telah berulang kali saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Serangan udara dan penembakan Israel di Gaza telah menewaskan 386 warga Palestina sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut pejabat kesehatan Palestina.

Israel mengatakan serangan baru-baru ini merupakan pembalasan atas serangan militan terhadap tentaranya, dan bahwa pasukan telah menembak warga Palestina yang mendekati "Garis Kuning" antara mayoritas Gaza yang dikuasai Israel dan wilayah lainnya.

Tags:
Gaza
Hamas
Israel
Raed Saed
Konflik Palestina Vs Israel
